Rudy Gobert a sans doute sorti cette nuit sa meilleure performance de la saison face aux Detroit Pistons. Le pivot a posé 19 points et 25 rebonds, l’occasion pour lui de démontrer, devant les caméras, toute la confiance qu’il a en son jeu.

La saison de Rudy Gobert ressemble à celle de son équipe des Minnesota Timberwolves. Des débuts assez compliqués avant de monter en puissance au fur et à mesure et d’être vraiment performant ces derniers temps. Le Français reste sur quatre gros double-doubles consécutifs.

Sur ces quatre rencontres, son équipe en a remporté trois en maintenant à chaque fois leurs adversaires sous la barre des 110 points. De quoi faire gagner en confiance à tout le groupe et notamment à Rudy Gobert qui, lors du point presse d’après-match n’a pas fait dans la langue de bois :

“Offensivement, mes coéquipiers ont été géniaux, ils m’ont cherché. Des passes avec rebonds, des lobs, en essayant de faire la bonne action au bon moment et en me faisant confiance. C’est énorme. Et défensivement, ils me poussent tous les jours. Ils me défient d’être le meilleur défenseur du monde et je pense que je le suis.”