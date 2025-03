La nuit des Français en NBA : Rudy Gobert taille patron face aux Pistons

Allez, on fait le point sur les performances de nos Français en NBA ! Cette nuit, Zaccharie Risacher a été immense, Rudy Gobert très important pour les Wolves.

Les résultats de la nuit

Cavs – Clippers : 127-122 (stats)

Knicks – Blazers : 110-93 (stats)

Bucks – Hawks : 124-145 (stats)

Wolves – Pistons : 123-104 (stats)

Pelicans – Hornets : 98-94 (stats)

Spurs – Warriors : 106-148 (stats)

Sixers – Raptors : 109-127 (stats)

Suns – Rockets : 109-148 (stats)

Zaccharie Risacher

Nuit de folie pour Zaccharie ! Le rookie des Hawks claque 36 points, son record en carrière ! Un match de très haut standing, avec une adresse plus qu’intéressante et une prise d’initiative à la hauteur de son statut de premier choix de la Draft 2024. Maestrosa : 36 points, 6 rebonds, 1 interception à 12/21 au tir et 5/11 à 3-points.

A CAREER-HIGH 36 PTS FOR THE NO. 1 PICK 🙌🔥

Zaccharie Risacher took OVER in the @ATLHawks W tonight 💯 pic.twitter.com/riBNpzCYqh

— NBA (@NBA) March 31, 2025

Rudy Gobert

Soirée de gala pour Roudi, qui signe l’une de ses meilleures prestations de la saison. 19 points, 25 rebonds. Ça, c’est fait. Standing ovation méritée lors de sa sortie en fin de match, pour l’homme qui a guidé les Wolves vers le succès. La ligne : 19 points, 25 rebonds, 1 contre à 8/16 au tir.

“every game is a big game now.” pic.twitter.com/wO6oQ300mb

— Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) March 31, 2025

Nicolas Batum

Petit match de la part de Nicolas, qui envoie 1 point, 3 rebonds et 1 passe face aux Cavaliers.

Tidjane Salaün

Maladroit au tir, mais utile dans la distribution, au rebond, pour chaparder des ballons. Tidjane s’est bien adapté et c’est un bon point pour se faire remarquer par Charles Lee. Au final : 4 points, 7 rebonds, 4 passes, 2 interceptions à 1/7 au tir.

Moussa Diabaté

Quelques rebonds, quelques points pour Mouss’ qui profite d’un peu de temps de jeu avant de partir en vacances d’ici 15 jours. Il inscrit 6 points, 7 rebonds à 1/5 au tir.

Rayan Rupert et Pacôme Dadiet : 1 minute de jeu chacun, l’un contre l’autre. Faites les jouer bordel.

