Sale soirée pour les Suns. Dégommés par des Rockets qui finissent très fort la saison régulière, les hommes de Phoenix ont en plus perdu Kevin Durant, victime d’une entorse durant le 3e quart-temps. Cette lourde défaite les place à 2 victoires de retard sur la 10e place, et le Play-in s’éloigne…

Il ne fait pas bon être fan des Suns. Si le lundi est le meilleur jour de la semaine, on peut exceptionnellement comprendre qu’il ne le soit pas cette semaine pour ceux qui supportent Phoenix. Se lever, voir que l’équipe s’est fait pourrir par des Rockets guidés par un Jalen Green brillant (33 points, 27 minutes), et que Kevin Durant s’est blessé… Non, force à vous l’équipe.

Pour parler du match ? Allez, mais il y a peu à dire. Les Rockets menaient déjà de 30 points à la pause. Dillon Brooks s’est fait exclure après avoir chauffé un peu trop les arbitres suite à un échange musclé avec Kevin Durant, qui a lui écopé d’une faute technique. Le Slim Reaper n’a pas fini la rencontre, blessé à la cheville suite à un appui malencontreux sur le pied de Jabari Smith lors d’un drive. Incapable de mettre du poids sur son pied, il a filé au vestiaire.

Kevin Durant rolls his ankle on this play — Hope he is OK. 🙏

pic.twitter.com/QEhBvf6oUF

— Hoop Central (@TheHoopCentral) March 31, 2025

Se pourrait-il que cette action soit la dernière de KD sous le maillot des Suns ? C’est loin d’être impossible, puisque la défaite place les Suns à deux victoires de la 10e place, dernière qualificative pour le Play-in. Avec une fin de saison compliquée sur le plan du calendrier et une arme majeure désormais blessée, il faudra compter sur des défaites des Mavericks et des Kings tout en ne lâchant aucun match afin de continuer à croire à une qualification.