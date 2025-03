Zaccharie Risacher étincelant face aux Bucks : 36 points, record en carrière !

Quel match magnifique de Zaccharie Risacher face aux Bucks ! Le rookie Français des Hawks termine très fort la saison, et signe cette nuit sa plus grosse performance offensive en carrière. 36 points, 6 rebonds, 1 interception à 12/21 au tir dont 5/11 à 3-points. Que dire, si ce n’est “magnifique” ?

Est-ce que Zaccharie Risacher peut aller chercher le trophée de Rookie de l’Année ? Stephon Castle est très bien parti pour le ramener à San Antonio, mais le Z’ réalise une fin de saison remarquable sur le plan de la régularité. Des performances solides qui s’enchaînent avec des dénominateurs communs, ceux de la régularité au tir, de l’énergie dépensée.

Nouveau record en carrière pour Zaccharie Risacher ! 🇫🇷

36 points 🔥

Et un 3ème match à minimum 30 points et 5 tirs à trois points rentrés cette saison, le seul autre rookie à l’avoir fait dans l’ère récente c’est Anthony Edwards.

Énorme fin de saison, assez pour être ROY ?

Le rookie signe cette nuit sa plus grosse nuit en NBA, face aux Bucks. Très solide en catch and shoot, capable de créer ses propres tirs et polyvalent dans son jeu : les Hawks peuvent d’ores et déjà se satisfaire de la saison de leur poulain, mais elle n’est pas encore finie et il reste, sans doute, quelques belles soirées à aller chercher pour un joueur qui s’affirme déjà comme un élément important de la rotation d’Atlanta !