Baston XXL entre Wolves et Pistons, 7 personnes exclues du match !

La saison régulière touche à sa fin, mais l’action est loin d’être terminée en NBA. En témoigne cette énorme bagarre qui a eu lieu entre Pistons et Wolves, à Minneapolis. Ron Holland et Naz Reid sont à la base d’une embrouille qui a eu pour dénouement… l’expulsion de 5 joueurs et 2 coachs dont JB Bickerstaff !

Le barfight de l’année en NBA ! Une mêlée globale entre Wolves et Pistons, qui aura de lourdes conséquences en termes de suspensions pour les uns comme les autres. La cause de cette embrouille XXL ? D’abord, une faute technique d’Isaiah Stewart pour un gros tampon sur Donte DiVincenzo. Parfait pour mettre un peu de tension dans une rencontre qui ne laissait pourtant pas présager une atmosphère aussi électrique.

🚨 BARFIGHT : l’altercation entre Pistons et Wolves, avec DiVincenzo, Stewart, Holland et Reid. pic.twitter.com/HybKGoVCfI

Ce qui a vraiment lancé la grosse bagarre est une action assez grossière de Ron Holland, qui sabre les bras de Naz Reid pour lui prendre le ballon sur une action de drive du joueur de Minnesota. C’en est assez, les esprits s’échauffent fort et ça dégénère très vite. De deux joueurs s’expliquant virilement, on en est vite à l’ensemble des deux effectifs qui tentent en pêle-mêle de distribuer des croquantes et de se séparer.

Des images impressionnantes que les arbitres ont revu en entier pour décider de l’expulsion de 7 personnes. Marcus Sasser, Ron Holland, Isaiah Stewart et JB Bickerstaff pour les Pistons ; Naz Reid, Donte DiVincenzo et Pablo Prigioni (assistant coach) pour les Wolves.

Y’avait un enfant enseveli sous les joueurs, ça va taper fort dans les bureaux de New York…

La NBA risque de communiquer rapidement sur les conséquences de cette bagarre, à savoir des suspensions qui pourraient être lourdes. Notamment car des spectateurs, dont un enfant, ont été pris dans la bagarre et sous la grosse masse de personnes en étant venues aux mains. Spoiler : la ligue ne rigole PAS DU TOUT avec ça, et c’est pourquoi il faut s’attendre à des punitions qui pourraient sans doute courir jusqu’aux Playoffs pour certains joueurs.

