Les Cavaliers atteignent les 60 victoires pour la première fois depuis l’ère LeBron James

Une victoire assurée avec les muscles face à des Clippers qui ont pourtant joué leur chance jusqu’au bout. Les Cavaliers ont remporté leur 60e victoire de la saison en soirée ce dimanche. Il s’agit de la première fois depuis 2010 qu’ils atteignent ce palier symbolique. Sans LeBron James.

Les Cavaliers n’avaient plus atteint les 60 victoires en saison régulière depuis 15 ans. Ce dimanche soir, ils ont remporté un match animé face aux Clippers. Partie plaisante à regarder, avec de l’intensité, un groupe de Los Angeles qui refuse d’abdiquer et est resté jusqu’au bout capable de renverser la situation et faire douter les Cavs.

We have reached the 60 win mark for the third time in franchise history! #LetEmKnow pic.twitter.com/acbWuqvhIj

— Cleveland Cavaliers (@cavs) March 30, 2025

Toutefois, Cleveland a pris la victoire et atteint donc les 60 succès. Une nouvelle ère, puisque la dernière fois que l’équipe avait atteint un tel niveau, c’était à l’époque de LeBron James, juste avant son départ pour Miami. Cette milestone fait rentrer un peu plus le groupe dans l’histoire de la franchise. Progressivement, l’équipe menée par Donovan Mitchell prend de plus en plus d’accomplissements collectifs et s’inscrit durablement dans un récit global particulièrement marqué par LeBron sur les dernières décennies.

Reste désormais à savoir si cette régulière prestigieuse sera confirmée en Playoffs, où l’intensité sera bien supérieure. Les Cavaliers ont la fougue, l’envie. D’autres équipes à l’Est ont l’expérience (Bucks, Celtics, Knicks). Les duels s’annoncent plus qu’alléchants, et très fort est celui qui arrivera a prédire qui sortira de la Conférence pour aller en Finales.