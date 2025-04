Kevin Durant sur la NBA actuelle : “Selon moi, on a atteint l’apogée du basket”

Alors que les critiques sur la NBA moderne animent souvent le paysage médiatique actuel, l’un des plus grands visages de la Ligue Kevin Durant pense au contraire que le basket ne s’est jamais mieux porté.

“Il y a trop de tirs à 3-points en NBA, cela ne défend plus comme avant, tout le monde joue de la même manière, les joueurs actuels sont soft et surpayés, le load management tue la Ligue…”

Les critiques sur la NBA moderne sont nombreuses et reviennent souvent cette saison. Si certaines d’entre elles ne sont pas totalement injustifiées, on a quand même l’impression qu’il existe un vrai déséquilibre dans la perception de la Ligue actuelle. Beaucoup de négativité sur les réseaux sociaux, beaucoup de plaintes de la part de certains personnages médiatiques, alors que tous les soirs on a de la greatness devant les yeux. Cette nuit encore, on a vu Stephen Curry planter 52 points tandis que Nikola Jokic a lâché un triple-double en 61-10-10 !

Ce n’est un secret pour personne, Kevin Durant n’a pas peur de répondre à ceux qui critiquent le sport qu’il a tant perfectionné. Et il va continuer à défendre le basket moderne à chaque opportunité. Voici ce qu’il a déclaré sur l’état de la NBA actuelle lors d’une interview avec The Athletic.

“Je pense que nous sommes à l’apogée du basket. J’ai l’impression que le jeu va toujours évoluer vers quelque chose de différent. Il y aura toujours des joueurs qui changeront l’état d’esprit sur la façon de gagner un match de basket. Aujourd’hui, je pense que les big men commencent à revenir, et que les intérieurs les plus dominants sont ceux avec lesquels vous voulez mener une attaque et sur lesquels vous reposez votre jeu. Je pense que le jeu est en constante évolution, et si vous vous en plaignez trop, vous ne verrez pas la beauté de ce qui se passe.”

Aux yeux de KD, il faudrait plutôt se focaliser sur la manière dont les joueurs se sont globalement améliorés à l’échelle de la Ligue, et ceux qui continuent de repousser les limites du basket. Il prend l’exemple des intérieurs actuels, de plus en plus polyvalents et capables pour certains de tirer à 3-points comme des snipers. Durant pense probablement à Nikola Jokic, meilleur intérieur passeur de l’histoire, qui tourne aujourd’hui à 30 points, 13 rebonds et 10 passes de moyenne tout en shootant à 42% à 3-points !

Nikola Jokic est un joueur unique, mais l’évolution des joueurs NBA en matière de skills et de qualités athlétiques est globale. Une évolution qui va continuer avec un phénomène tel que Victor Wembanyama, qui s’est d’ailleurs beaucoup inspiré de Kevin Durant.

Tout cela ne signifie pas que la NBA actuelle est parfaite, qu’elle n’est pas critiquable, et qu’elle ne doit pas s’ajuster pour remédier à certains points. Mais la richesse de la Grande Ligue en 2025 reste souvent dans l’ombre de ces critiques qui animent les réseaux sociaux et les plateaux TV.

Aux yeux de Kevin Durant, l’heure est venue de remettre la lumière sur cette richesse.

“Il est évident que rien n’est parfait et qu’il y aura des plaintes de part et d’autre, des gens qui voudront voir les choses différemment. Mais globalement, on se rend bien compte de l’évolution. Les joueurs s’améliorent. Les six derniers champions ont été différents. Il y aura des plaintes dans tous les domaines, mais je pense que le basket va bien.”

