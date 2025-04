Résumé NBA de la nuit : On s’en souviendra longtemps !

Sept matchs ont eu lieu en NBA cette nuit, et presque autant de performances géniales. Giannis Antetokounmpo, Devin Booker et Deni Avdija ont été bons, mais que dire de Stephen Curry et Nikola Jokic… Une nuit exceptionnelle !

Les résultats de la nuit

Hawks – Blazers : 113-127 (stats)

: 113-127 (stats) Knicks – Sixers : 105-91 (stats)

– Sixers : 105-91 (stats) Bucks – Suns : 133-123 (stats)

– Suns : 133-123 (stats) Spurs – Magic : 105-116 (stats)

: 105-116 (stats) Bulls – Raptors : 137-118 (stats)

– Raptors : 137-118 (stats) Grizzlies – Warriors : 125-134 (stats)

: 125-134 (stats) Nuggets – Wolves : 139-140 (stats)

Ce qu’il faut retenir

La nuit des Français

9 points, 3 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions à 4/14 au tir, 0/4 de loin et 1/1 aux lancers pour Zaccharie Risacher face aux Blazers.

Une minute pour Rayan Rupert face aux Hawks.

19 points, 12 rebonds, 1 passe décisive et 1 contre à 7/11 au tir et 5/9 aux lancers pour Rudy Gobert face aux Nuggets.

Le highlight de la nuit

🚨 STEPH CURRY MASTERCLASS IN MEMPHIS 🚨

🍳 52 PTS

🍳 12 3PM

🍳 10 REB

🍳 8 AST

🍳 5 STL

A stellar performance from the Warriors superstar as he propels GSW to the #5 seed in the West! pic.twitter.com/fGYztIWpJu

