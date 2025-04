La nuit des Français en NBA : Rudy Gobert en double-double face à Nikola Jokic

Zaccharie Risacher et Rayan Rupert ont connu une soirée compliquée en NBA. C’est Rudy Gobert qui a réussi la meilleure performance, même s’il a eu énormément de mal, comme tout le reste de son équipe, en défense face à un Nikola Jokic légendaire.

Les résultats de la nuit

Hawks – Blazers : 113-127 (stats)

: 113-127 (stats) Knicks – Sixers : 105-91 (stats)

– Sixers : 105-91 (stats) Bucks – Suns : 133-123 (stats)

– Suns : 133-123 (stats) Spurs – Magic : 105-116 (stats)

: 105-116 (stats) Bulls – Raptors : 137-118 (stats)

– Raptors : 137-118 (stats) Grizzlies – Warriors : 125-134 (stats)

: 125-134 (stats) Nuggets – Wolves : 139-140 (stats)

Zaccharie Risacher

Soirée très frustrante pour le numéro 1 de la dernière Draft. Lui qui gagne en régularité ces derniers temps est retombé un poil dans ses travers face aux Portland Trail Blazers : 9 points, 3 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions à 4/14 au tir, 0/4 de loin et 1/1 aux lancers.

Rayan Rupert

Il n’a eu le droit qu’à une minute de temps de jeu face aux Atlanta Hawks et n’a rien pu en faire.

Rudy Gobert

Soirée contrastée pour le pivot des Timberwolves. En attaque, il a été plutôt bon avec 19 points, 12 rebonds, 1 passe décisive et 1 contre à 7/11 au tir et 5/9 aux lancers. Il a réussi un free-throw déterminant en fin de match, mais en défense… Nikola Jokic lui a fait la chanson dans l’une des meilleures performances de l’histoire et le Français a même été exclu en fin de temps réglementaire.

