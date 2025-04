Cette nuit, on a eu droit à une performance historique de Nikola Jokic, auteur d’un triple-double à 60 points. Mais les Nuggets ont quand même réussi à perdre face aux Wolves et ces derniers peuvent dire merci à Russell Westbrook.

Russell Westbrook a fait beaucoup de bonnes choses pour Denver cette saison, mais sa fin de match contre Minnesota cette nuit restera dans les annales comme l’une des pires séquences de ces dernières années.

D’abord, il y a ce lancer-franc raté alors que le score est de 138-138 à 20 secondes de la fin. Bon ok, ça arrive. Même Nikola Jokic en ratera un juste derrière.

Mais ensuite, alors que Denver a pris le lead (139-138), Westbrook a l’occasion de donner trois points d’avance aux Nuggets sur un lay-up en contre-attaque. Il se rate complètement.

Derrière ? Les Wolves ont une dernière chance inespérée de prendre l’avantage, et leur ultime possession se termine dans les mains de Nickeil Alexander-Walker, ouvert à 3-points près du corner. Westbrook se précipite pour tenter de contrer NAW et… fait faute. Alors que le shoot de l’arrière des Wolves n’a pas trouvé la cible, ce dernier obtient trois lancers-francs “cadeau” au buzzer. Il en met deux, défaite de Denver.

Russell Westbrook just cost Jokic a win on his 61-11-10 night

Down 138-137. 20 sec left. Westbrook misses foul shot.

Leading 139-138. 9 sec left.

Westbrook blows open transition layup

Leading 139-138 with .1 seconds left. Westbrook fouls 3pt shooter.

Nuggets lose 140-139 🤯 pic.twitter.com/HmEz5iVlrz

— Emmanuel Acho (@EmmanuelAcho) April 2, 2025

La séquence est absolument terrible pour Russell Westbrook.

Elle est terrible aussi pour Nikola Jokic, auteur d’une incroyable masterclass (61 points, 10 rebonds, 10 passes) qui est donc synonyme de défaite. Et enfin, elle est terrible pour les Nuggets, qui lâchent un match précieux dans la course au Top 3 à l’Ouest.

Clairement, y’a de quoi rager très fort.

Bon après s’il avait lâché sa plus grosse droite il aurait probablement raté sa cible et percuté le gosse derrière https://t.co/RiBNy8JRXE

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 2, 2025