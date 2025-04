Défaite très difficile à avaler pour les Nuggets cette nuit, eux qui ont perdu à la dernière seconde suite à une terrible fin de match de Russell Westbrook. Le coach de Denver Michael Malone est venu à sa rescousse.

C’est difficile de prendre la défense de Westbrook ce matin au vu de l’horrible séquence du bonhomme dans les dernières secondes du match Nuggets – Wolves.

Auteur d’un lancer-franc raté, d’un lay-up manqué, puis d’une faute sur un shoot à 3-points au buzzer, Russ a clairement plombé son équipe au pire moment, gâchant par la même occasion une performance historique de Nikola Jokic (61 points, 10 rebonds, 10 passes).

L’entraîneur des Nuggets Michael Malone a malgré tout défendu son joueur en conférence de presse.

“On peut apprendre de ce genre d’expérience, mais dans le même temps je sais qui est Russell Westbrook. C’est un gars qui déteste perdre. Il ne voudra peut-être pas entendre ce genre de choses, parce que c’est un perfectionniste et un compétiteur. Et le connaissant, il va probablement mettre cette défaite sur son dos. Mais nous avons perdu ce soir. Les Denver Nuggets, en tant qu’équipe, ont perdu un match ce soir, ce n’est pas à cause d’un seul joueur.”

Certes, il se passe beaucoup de choses dans un match de basket de 48 minutes, même 58 dans le cas du Nuggets – Wolves de cette nuit (double prolongation). Certes, le basket est un sport collectif où pointer le doigt sur un seul joueur pour expliquer une défaite peut paraître injuste. Mais Russell Westbrook a fait perdre Denver cette nuit. C’est difficile de le dire autrement.

Des deux côtés du terrain, Brodie s’est foiré au pire moment dans un match hyper serré (140-139). Il a offert cinq points (un lancer-franc raté, un lay-up raté, deux lancers adverses) dans les vingt dernières secondes et à ce niveau-là ça ne pardonne pas.

On espère pour les Nuggets qu’il ne refera pas le coup en Playoffs…

Source déclaration : DNVR Nuggets

Michael Malone: “I know who Russell Westbrook is. He’s a guy that hates to lose…he’s a perfectionist.”

“Knowing Russ the way I do, he’s probably going to put a lot of this on him. But we lost tonight, the Denver Nuggets. Not one player.” pic.twitter.com/VyIhoX7mXJ

