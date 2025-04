Luguentz Dort est certainement la pièce centrale de la meilleure défense NBA. Mais mesure-t-on vraiment son impact sur ses vis à vis individuels ? Une stat qui vient de sortir essaie d’éclairer cette zone d’ombre et, spoiler, ça va encore chambouler le débat du DPOY.

Depuis la blessure de Victor Wembanyama, rien ne va plus dans la course au Défenseur de l’Année. D’abord promis à Jaren Jackson Jr., puis à Evan Mobley, puis Draymond Green est venu mettre son grain de sel avant que Dyson Daniels ne tente de s’immiscer dans la conversation à coups d’interceptions à gogo. On ne sait plus où donner de la tête et à vrai dire, tant mieux pour le suspense. Un suspense qui ne risque pas de s’arrêter de sitôt puisque depuis quelques jours, un nouveau prétendant remonte fort dans l’estime des observateurs : Luguentz Dort.

L’arrière/ailier canadien est un défenseur déjà bien établi dans la Grande Ligue. Ce n’est pas pour rien qu’OKC, meilleure défense NBA cette saison, en a fait son fer de lance et l’envoie à chaque fois en mission sur le franchise player adverse. Meilleur défenseur de la meilleure défense NBA, ça devrait déjà être assez pour en faire un candidat sérieux au DPOY, mais une stat récente vient encore plus appuyer son dossier.

Comme on peut le voir au dessus, dès qu’une superstar de gros calibre type Booker, LeBron, Doncic affronte OKC, sa moyenne de points chute drastiquement… mais genre VRAIMENT drastiquement ! Le point commun entre ces superstars : elles ont toutes été défendues par Luguentz Dort. Shai Gilgeous-Alexander y va même de son petit commentaire en repostant la stat dans sa story Instagram, “Lu Dort Effect”.

Alors attention il ne faut pas oublier non plus qu’OKC est une défense collective exceptionnelle et qu’elle aime beaucoup varier les vis à vis entre Dort, Shai, Caruso, Jalen Williams ou même Chet Holmgren quand on parle d’adversaires plus grands. Mais force est de constater que Lu Dort reste l’arme principale de cette défense collective quand il s’agit de museler une star adverse.

Avec Cade Cunningham, Jalen Green, LeBron James (par deux fois) et Devin Booker qui devraient encore affronter le Thunder sur cette fin de saison, il reste encore de gros duels à négocier pour le défenseur canadien. De quoi alimenter encore un peu plus la course au Défenseur de l’Année.

