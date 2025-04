Après une campagne de qualification gérée comme des patronnes (la branlée face à l’Irlande, tellement cringe), les Bleues connaissent désormais leur programme détaillé du 18 mai au – on l’espère – 30 juin.

Pour cet Euro qui se déroulera intégralement en Grèce pour l’Équipe de France (quatre villes hôtes mais la France jouera sa phase de poule dans la même salle que les phases finales), les filles de Jean-Aimé Toupane affronteront la Suisse, la Grèce et la Turquie en phase de groupe. Historiquement les Turques ça joue, la Grèce aussi et elle évoluera à la maison, alors que les Suisses… ont de belles montagnes. Un galop d’essai qui semble tranquille pour une équipe à deux doigts de renverser des Avengers il y a huit mois à peine, mais pour contrôler ce début de compétition il faudra arriver en forme au Pirée. Transition parfaite : voici le programme :

Deux matchs face à la Turquie, un à huis-clos et un devant les Rémois (ville de l’iconique Jules Rambaut on le rappelle) puis deux autres à Brest, face aux éternelles rivales belges, battues non sans mal lors des derniers JO mais victorieuses des Bleues lors de l’Euro 2023 et d’ailleurs championnes d’Europe en titre.

Un programme mi-figue mi-pastèque, c’est de saison, avec un stage entre Reims et Brest et deux autres sessions de travail avant de s’envoler pour la Grèce, à moins qu’elles n’y aillent à cheval mais on en doute. Allez les bleues et, cette fois-ci Gabby, regarde où tu mets les pieds. Trop tôt ? Orf, ça va.