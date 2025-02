On a vécu ce soir quelque chose d’assez… original. Assseyez-vous pour lire cette phrase : l’Équipe de France féminine s’est qualifiée pour l’EuroBasket 2025 en battant l’Irlande… 125-24. Ah, ok.

On savait que ce serait assez tranquille, mais on ne se doutait pas que ce serait aussi cringe.

13-0 pour les Bleues pour débuter, Valériane Ayayi est bouillante, les Irlandaises prennent un temps-mort mais très vite on comprend… que la soirée va être très longue pour tout le monde. 19-2 pour le premier panier irlandais, Dominique Malonga se teste à 3-points, à la fin du premier quart le score est de 35-7.

Carla Leite entre et cartonne d’entrée, Valeriane Ayayi ça repart, Maeva Djaldi Tabdi profite de la soirée devant Aïnhoa Risacher qui en prend plein les yeux, petit pipi et le score affiche 48-7, logique contre une équipe dont la meilleure joueuse tire ses lancers décalée d’un mètre. Migna Touré et Janelle Salaün s’éclatent de loin, mi-temps atteinte sur le score de 64-16, les Vertes sont à 3/23 au tir et seules trois joueuses ont scoré. Dur.

La salle de Chalon n’a pas fait guichet fermé mais les Bleues en donnent pour l’argent des supporters présents. Toujours une grosse entame de quart-temps, et la deuxième mi-temps sera… encore moins équilibrée que la première, envie de chialer en écrivant ça. 85-16 pour les filles de Toupane, en face ça envoie des avions et après un nouveau 21-0 les Irlandaises marquent enfin. 98-18 après trois quarts-temps, courage on y est presque.

Janelle Salaün repart de plus belle, 101-18, Maeva Djaldi score ses premiers points, Leila Lacan et une dernière irlandaise scorent pour arrêter le massacre, 125-24 score final après un bon petit 61-8 en deuxième. C’est la plus large victoire de l’histoire des Bleues, l’équipe de France est qualifiée pour l’Euro, c’est bien là l’essentiel, et dire qu’on a regardé TOUT ce match en direct un soir de deadline, la drogue est bonne.

QUA-LI-FIÉES ✅

Les Bleues sont officiellement qualifiées pour @EuroBasketWomen qui se déroulera du 19 au 29 juin 2025. #PassionnémentBleu | #EuroBasketWomen pic.twitter.com/t1I6PEHCrZ

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) February 6, 2025