Dans les dernières minutes de la NBA Trade Deadline, les Grizzlies ont décidé de s’activer pour… dégager deux joueurs pas anodins : Marcus Smart et Jake LaRavia.

Les détails mettent un peu de temps à arriver mais visiblement les deux transferts sont liés. Voici ce que l’on sait à l’heure de ces lignes :

Direction Washington : Marcus Smart, Colby Jones, Alex Len, un choix de premier tour 2025 (de Memphis)

Marcus Smart, Colby Jones, Alex Len, un choix de premier tour 2025 (de Memphis) Direction Sacramento : Jake LaRavia

Jake LaRavia Direction Memphis : Marvin Bagley III, Johnny Davis, un choix de second tour 2028 (de Sacramento)

Et Jake LaRavia qui quitte Memphis pour Sacramento, ça fait de la place chez les Grizzlies…

C’est une belle opération pour les Wizards et leur capital draft, même s’ils doivent accueillir le contrat de Smart qui dure jusqu’en 2026 (20 millions par an). On comprend aussi l’intérêt des Kings, qui récupère un role player pas dégueu sur la rotation extérieure avec Jake LaRavia. Mais Memphis dans tout ça ?

Visiblement, le manager des Grizzlies Zach Kleiman recherchait de la flexibilité sur le plan financier. Marvin Bagley III est en dernière année de contrat (12 millions) et Johnny Davis a vu sa team option (6,7 millions) être déclinée pour l’année prochaine. D’après le spécialiste du salary cap Bobby Marks (ESPN), ce move serait notamment dans l’optique de renégocier le contrat de Jaren Jackson Jr., en dernière année de contrat en 2025-26 (pour seulement 23,4 millions de dollars).

Sources texte : Shams Charania / Marc Stein