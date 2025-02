NBA Trade Deadline 2025 : la liste de tous les transferts !

La NBA est en ébullition, et comme chaque année en février, la NBA Trade Deadline fait tourner les têtes plus vite qu’un crossover de Kyrie Irving (d’ailleurs il bouge quand de Dallas ?). Alors que certaines franchises jouent la sécurité, d’autres dégainent sans hésiter, et BOUM : Luka Doncic enfile désormais le maillot des Lakers, pendant qu’Anthony Davis prend la route de Dallas.

Oui, on parle bien d’un des plus gros trades de ces dernières années, mais ce n’est que la partie émergée de l’iceberg. Le Jazz joue les courtiers contre des picks, les contenders cherchent la bonne affaire sans exploser la banque, et certains préfèrent patienter jusqu’au marché des buyouts. Bref, les téléphones chauffent, les insiders tweetent, et on est là pour vous récapituler chaque mouvement en temps réel. Alors, attachez vos ceintures, la deadline – que vous pourrez suivre en live sur Twitch – n’a pas encore livré tous ses secrets.

Dimanche 15 décembre 2024

Dimanche 29 décembre 2024

Mercredi 15 janvier 2025

Mardi 21 janvier 2025

Direction Jazz : un pick au premier tour de la Draft (2031) non protégé

Direction Suns : 3 picks au premier tour de la Draft (2025, 2027, 2029)

Samedi 1er février 2025

Dimanche 2 février 2025

Lundi 3 février 2025

Direction Hornets : un pick au second tour de la Draft (2029)

Direction Thunder : un pick conditionnel au second tour de la Draft (2030)

