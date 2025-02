En pleine folie des transferts, les rumeurs sont légion et elles concernent notamment les Denver Nuggets. Peuvent-ils échanger Michael Porter Jr. pour faire un gros coup d’ici la trade deadline de jeudi soir ? Son coach Michael Malone a tenu à mettre les choses au clair.

“Nous n’allons pas transférer Michael Porter Jr.” – Michael Malone

Durant la première partie de la saison régulière, les Nuggets ressemblaient parfois à une équipe à qui il manquait une pièce pour booster ses chances de gagner un deuxième titre. Et dans les rumeurs NBA, c’est souvent le nom de Michael Porter Jr. qui est ressorti. Ce dernier représente la principale contrepartie que peuvent offrir les Nuggets (contractuellement et en matière de talent, hors Jokic bien sûr), d’autant plus que Jamal Murray et Aaron Gordon sont intransférables suite à leur prolongation de contrat lors de l’intersaison.

Mais le coach de Denver Michael Malone l’assure, il n’y a aucune discussion concernant un transfert de MPJ.

“On ne discute avec personne, car on n’échangera pas Michael Porter. Et s’il y a quelque chose qui se prépare, évidemment Calvin Booth [le manager général des Nuggets] me parlera et je suis sûr que nous communiquerons avec les joueurs, quels qu’ils soient. Mais Michael est un élément très important, il nous a aidés à gagner un titre.”

On connaît un coach du côté de Dallas qui n’a pas été prévenu par son manager avant un (très) gros transfert, mais visiblement à Denver on est sur la même longueur d’onde : aucun transfert de prévu pour MPJ.

Michael Malone asked if he’s checked in more with Michael Porter Jr. regarding trade rumors ahead of Thursday’s deadline.

Malone said he’s gotten no indication from the front office that Porter might get traded.

“We’re not trading Michael Porter.”

— Harrison Wind (@HarrisonWind) February 4, 2025

Michael Porter Jr. reste sur une grosse perf’ cette nuit face aux Pelicans (36 points), et tourne cette saison à 18,3 points et 6,4 rebonds de moyenne à plus de 51% au tir dont 41% à 3-points. Des chiffres très sérieux pour l’ailier de 26 ans.

Pour rappel, MPJ est dans la troisième année d’un contrat de 180 millions de dollars sur 5 ans.

