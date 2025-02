Personne, absolument personne en dehors de Nico Harrison et Rob Pelinka ne pouvait imaginer Luka Doncic se faire transférer par les Mavericks. Pas même le coach de Dallas Jason Kidd, qui a été prévenu par son manager à la dernière minute avant l’énorme tremblement de terre…

Hier, quelques heures après le transfert de Luka Doncic aux Lakers, Jason Kidd était assis aux côtés de Nico Harrison pour affronter les questions des journalistes en conférence de presse.

Une conférence de presse assez malaisante si vous voulez notre avis, entre les blagues douteuses de Nico et un Kidd qui – visiblement – n’avait pas trop envie d’être là.

Et pour cause, Jason Kidd ne s’était jamais imaginé dans une telle position, à devoir justifier un transfert de Luka f*cking Doncic. Nico Harrison a avoué publiquement que son coach n’était pas au courant des négociations entre le GM des Mavs et celui des Lakers, Rob Pelinka.

“Avec Rob, on a eu des discussions très intenses au cours des trois-quatre dernières semaines. […] On a gardé ça entre nous. Il le fallait. J-Kidd n’en savait rien.” – Nico Harrison

Le manager des Mavs ne voulait pas que des rumeurs autour d’un transfert de Doncic parcourent les couloirs de la NBA, alors il n’en a parlé à personne en dehors de Pelinka. Jason Kidd s’est ainsi retrouvé devant le fait accompli, “choqué” comme tout le monde, et il a fait de son mieux devant les journalistes pour backer son manager sans avoir un mot de travers.

“Comme l’a dit Nico, nous sommes tous alignés. Ceci étant dit, quand je suis arrivé, j’étais excité de coacher une star en puissance en Luka, qui est ensuite devenu une mégastar. J’ai eu la chance d’avoir l’opportunité de l’entraîner. Mais quand on regarde la vision de l’équipe, ce que Nico veut construire, je le soutiens à fond et je crois vraiment que les joueurs qu’on récupère sont ceux qui nous aideront à gagner un titre.” – Jason Kidd

Réaliser un transfert d’une telle magnitude sans qu’il n’y ait une vraie discussion entre le manager général et le coach, faut avouer que c’est assez lunaire. Certes, Nico Harrison a déclaré qu’il connaissait les profils de joueurs qui intéressent Jason Kidd, tout en ayant en tête la bonne relation de son coach avec Anthony Davis au vu de leur passif aux Lakers (Kidd était assistant à Los Angeles lors du titre de 2020). Mais de là à envoyer Luka Doncic à l’autre bout du pays, c’est le genre de move qui peut briser la confiance entre un GM et un coach.

Même si c’est de l’interprétation pure, on a quand même sacrément l’impression que Jason Kidd ne voulait pas être associé à Nico Harrison hier, sur le podium de cette conférence de presse. S’il est en quelque sorte déresponsabilisé par les propos de son manager, c’est bien sur lui que repose désormais la mission de faire fonctionner ces Mavs new-look.

Des Mavs qui auront une énorme pression pour gagner au moins un titre après avoir dégagé celui qui symbolisait la franchise, celui sur qui reposait cette dernière, celui qui représentait le présent et l’avenir de Dallas.

Si Jason Kidd échoue, il se fera enterrer vivant comme Nico Harrison.

Source texte : conférence de presse Nico Harrison / Jason Kidd