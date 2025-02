Impossible de ne pas être choqué en apprenant le transfert de Luka Doncic et Anthony Davis ce dimanche matin. Preuve de la dinguerie, même le manager des Lakers Rob Pelinka a d’abord cru à une blague quand celui des Mavs (Nico Harrison) lui a proposé Luka Doncic.

C’est Nico Harrison lui-même qui a révélé une partie de sa conversation avec Rob Pelinka concernant le transfert Luka – AD. Il y a environ un mois, les deux dirigeants ont commencé à discuter d’un potentiel deal en marge d’un match Mavericks – Lakers à Dallas. Voici comment tout a débuté.

Nico Harrison : “On a commencé à avoir des discussions basket il y a plus d’un mois. Et tout d’un coup on se demandait, ‘Est-ce tu serais prêt à faire ça ?'” Rob Pelinka a répondu : “Nan tu déconnes n’est-ce pas ?” N.H. : “Hmm intéressant. Peut-être que je le ferais.”

Durant les trois semaines suivantes, les discussions sont devenues de plus en plus spécifiques et sérieuses, jusqu’à ce transfert improbable ce dimanche.

Je suis certain que cet extrait passera nickel auprès d’une bonne partie des joueurs NBA. https://t.co/y0m3ndsHL1 pic.twitter.com/aJ0xNTmGPn

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 2, 2025

Il faut savoir que Rob Pelinka et Nico Harrison sont assez proches. Le premier est un ancien agent de joueur qui représentait notamment la superstar des Lakers Kobe Bryant. Le second est un ancien dirigeant haut placé de Nike, l’équipementier qui a commencé à représenter Kobe en 2003. Il a ainsi beaucoup bossé avec le Black Mamba et donc aussi son agent (ainsi qu’Anthony Davis au passage).

Des liens se sont tout naturellement tissés depuis entre Pelinka et Harrison, même si leurs postes ont changé au cours des deux dernières décennies. Rob est devenu dirigeant des Lakers en 2017, prenant le costume de manager général avant de devenir le vice-président des opérations basket en 2020. Quant à Nico, il a passé 19 ans chez Nike avant de quitter la marque à la virgule en 2021. Cette année-là, Harrison est devenu le manager général et le président des opérations basket des Mavericks.

Rob Pelinka et Nico Harrison se sont retrouvés quatre ans plus tard, pour réaliser le plus gros transfert de l’histoire de la NBA.

Source texte : The Dallas Morning News