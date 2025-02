Ils sont quatorze cette saison, comme la saison dernière… mais en mieux. En mieux car selon nos prévisions une bonne partie du contingent tricolore pourrait faire du bruit, un peu ou beaucoup. Suffisamment en tout cas pour qu’on s’y intéresse de très près, quitte à vous faire un gros récap chaque semaine, en plus de la couverture quotidienne sur le site et les réseaux sociaux de TrashTalk. Cette semaine ? Carton plein pour nos Bleus, qui enverront donc quatre joueurs au All-Star Weekend de San Francisco !

# Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Semaine positive pour Victor, au retour d’un passage assez homérique en France pour les NBA Paris Games. Un petit beef avec Ivica Zubac, un duel monstrueux offert à Giannis Antetokounmpo, et cerise sur le gâteau… sa première étoile de All-Star, la première d’une longue série comme le dit la rumeur. Ça suit son cours comme dirait l’autre.

Les stats de Victor Wembanyama cette saison en NBA : 24,6 points à 47,6% au tir dont 35,8% du parking, 84,9% aux lancers, 10,9 rebonds, 3,7 passes, 1,1 steal et 4 contres en 33,2 minutes

Victor Wembanyama running after Zubac. 😳

The Western Conference reserve pool for the 2025 NBA All-Star Game:

▪️ Anthony Davis (LAL)

▪️ Anthony Edwards (MIN)

▪️ James Harden (LAC)

▪️ Jaren Jackson Jr. (MEM)

▪️ Alperen Sengun (HOU)

▪️ Victor Wembanyama (SAS)

▪️ Jalen Williams (OKC)

Je crois que Victor Wembanyama est plutôt bien rentré dans son duel face à Giannis Antetokounmpo 😭 pic.twitter.com/XkKaniTQG3

VICTOR WEMBANYAMAHAHAHAH😭🤣😭🤣😭🤣😭

Qu’est-ce que c’est que ça !!! 😱 https://t.co/bpbsedDTgs

Imagine tu découvres le basket et la première vidéo que tu vois c’est ça mdr pic.twitter.com/PPRqRGmwMM

# Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves)

La Gobe est en pleine forme en ce moment, même si les Wolves ont réalisé l’exploit d’offrir une victoire aux pourtant nullissimes Wizards. Toujours très officiellement le deuxième joueur le plus important de sa franchise, sa saison est éclipsée par d’autres performeurs mais depuis quelques semaines le pivot doublement argenté est redevenu très très solide. De bonne augure pour les Playoffs, et heureusement que Minnesota n’y affrontera pas Washington.

Wolves vs Hawks : 18 points à 7/9 au tir et 4/7 aux lancers, 10 rebonds, 1 passe et 2 contres en 38 minutes

Wolves @ Suns : 4 points à 2/5 au tir, 5 rebonds, 1 passe, 1 steal et 2 contres en 34 minutes

Wolves @ Jazz : 16 points à 6/8 au tir et 4/6 aux lancers, 9 rebonds, 5 passes et 4 contres en 34 minutes

Wolves vs Wizards : 16 points à 7/12 au tir et 2/3 aux lancers, 16 rebonds, 4 passes, 2 steals et 2 contres en 37 minutes

Les stats de Rudy Gobert cette saison en NBA : 10,4 points à 64,8% au tir et 68,1% aux lancers, 10,1 rebonds, 1,8 passe, 0,8 steal et 1,5 contre en 33,1 minutes

Rudy Gobert almost got taken out by a piece of the Jumbotron 😳

# Bilal Coulibaly (Washington Wizards)

Le sophomore wall semble passé pour Bilal, qui arrive même à être bon quand Kyle Kuzma est à ses côtés, imagines l’exploit. Le jeune ailier participera au Rising Stars dans quelques jours, comme l’an passé, une récompense logique pour l’un des tous meilleurs jeunes joueurs de la Ligue. Le futur est brillant comme les dents d’un mec dans une pub Colgate.

Wizards @ Mavericks : 16 points à 6/15 au tir dont 2/6 du parking, 2/3 aux lancers, 4 rebonds, 5 passes, 2 steals et 2 contres en 29 minutes

Wizards vs Raptors : 8 points à 1/6 au tir dont 1/4 du parking, 5/6 aux lancers, 2 rebonds, 1 passe et 1 steal en 25 minutes

Wizards vs Lakers : 6 points à 2/6 au tir dont 0/2 du parking, 2/2 aux lancers, 3 rebonds en 26 minutes

Wizards @ Wolves : 14 points à 4/9 au tir dont 2/2 du parking, 4/5 aux lancers, 4 rebonds, 5 passes, 2 steals et 2 contres en 37 minutes

Les stats de Bilal Coulibaly cette saison en NBA : 12,2 points à 41,6% au tir dont 26,2% du parking, 76,8% aux lancers, 5 rebonds, 3,3 passes, 1,3 steal et 0,7 contre en 33 minutes

The 2025 Castrol Rising Stars ⬇️ pic.twitter.com/X1zpomdES8

# Alexandre Sarr (Washington Wizards)

Blessé à la cheville face à Dallas, Alex n’a pas remis un pied sur les parquets depuis. Rien de grave, on préserve un peu le joyau, et lui aussi – d’ailleurs – participera au Rising Stars Challenge du All-Star Weekend le 14 février prochain. En cas de retour en forme très vite, Alex pourra également reprendre son duel à distance avec trois ou quatre autres… dans la course au ROY, même si Stephon Castle semble avoir pris un peu d’avance.

Wizards @ Mavericks : 4 points à 2/6 au tir dont 0/2 du parking, 2 rebonds et 1 passe en 11 minutes

Wizards vs Raptors : DNP

Wizards vs Lakers : DNP

Wizards @ Wolves : DNP

Les stats d’Alex Sarr cette saison en NBA : 11,5 points à 39,7% au tir dont 30,7% du parking, 64,4% aux lancers, 6,6 rebonds, 2,2 passes, 0,7 steal et 1,6 contre en 26,8 minutes

# Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks)

Grosse semaine pour Zacch ! Pas tout mal pour sa reprise face aux Wolves, à 3 pions de son record en carrière face aux Cavs et encore solide à Indianapolis, le n°1 de la Draft semble (enfin) délesté d’un poids. Les Hawks prennent pilule sur pilule et le prochain objectif est donc de faire gagner à nouveau son équipe. En attendant, il accompagnera ses deux collègues des Wizards au Rising Stars Challenge, histoire de trainer un peu avec des gamins de son âge.

Hawks @ Wolves : 13 points à 4/13 au tir dont 2/6 du parking, 1/2 aux lancers, 7 rebonds, 3 passes et 2 steals en 20 minutes

Hawks vs Rockets : DNP

Hawks @ Cavs : 30 points à 11/14 au tir dont 5/6 du parking, 3/6 aux lancers, 1 rebond, 1 passe et 2 steals en 25 minutes

Hawks @ Pacers : 17 points à 6/11 au tir dont 3/5 du parking, 2/4 aux lancers, 5 rebonds et 2 passes en 29 minutes

Les stats de Zaccharie Risacher cette saison en NBA : 11 points à 41,3% au tir dont 30,2% du parking, 69,3% aux lancers, 3,5 rebonds, 1,2 passe, 0,8 steal et 0,5 contre en 23,7 minutes

A perfect 1st half for the No. 1 overall pick 🔋

20 PTS | 7-7 FGM | 3-3 3PM

Zaccharie Risacher (19) is the first teenager to score 20+ PTS on 100 FG% in a half in the play-by-play era (1997-98). pic.twitter.com/LcTEReqwPk

— NBA (@NBA) January 31, 2025

# Guerschon Yabusele (Philadelphia Sixers)

Victor Wembanyama c’est très sympa mais on s’y attendait un peu, alors prenons ce risque : la sensation de cette première moitié de saison chez les Français de NBA se nomme Yabusele. De plus en plus important chez les Sixers, Guerschon s’est très vite rendu indispensable et la trade deadline de jeudi prochain pourrait bien correspondre pour lui à un départ de Philly, qui ne pourra de toute manière bientôt plus le payer. Monstrueux Yabu, définitivement de retour dans une Ligue qui n’avait pas vraiment voulu de lui il y a quelques années. L’histoire est belle !

Sixers vs Lakers : 14 points à 6/9 au tir et 2/2 aux lancers, 5 rebonds, 3 passes et 4 steals en 27 minutes

Sixers vs Kings : 9 points à 4/9 au tir dont 1/3 du parking, 6 rebonds, 3 passes et 1 steal en 28 minutes

Sixers vs Nuggets : 28 points à 12/17 au tir dont 4/7 du parking, 7 rebonds, 2 passes et 3 steals en 36 minutes

Les stats de Guerschon Yabusele cette saison en NBA : 10,8 points à 51,1% au tir dont 40% du parking, 70% aux lancers, 5,5 rebonds, 2 passes, 0,8 steal et 0,4 contre en 26,4 minutes

😤✊🏾 https://t.co/AifkLqu8Ut

# Nicolas Batum (Los Angeles Clippers)

Tranquillement, sans se la raconter, Nico va aller disputer – une nouvelle fois – des Playoffs avec une équipe sérieuse. Et si cette équipe est sérieuse, c’est aussi parce qu’il y a… Nico dans le roster.

Clippers @ Suns : 0 point à 0/1 du parking et 1 steal en 12 minutes

Clippers @ Spurs : 12 points à 4/5 au tir dont 3/4 du parking, 1/1 aux lancers, 5 rebonds et 1 steal en 17 minutes

Clippers @ Hornets : DNP

Les stats de Nicolas Batum cette saison en NBA : 3,3 points à 38,5% au tir dont 37,4% du parking, 78,6% aux lancers, 2,8 rebonds, 1,3 passe, 0,7 steal et 0,4 contre contre en 17,4 minutes

# Tidjane Salaün (Charlotte Hornets)

Déclassé avec l’équipe de G League, Tidjane y gagne de l’expérience et, surtout, de la confiance. On parle quand même du plus jeune joueur de la NBA, il a le temps, et pour le coup ce passage à l’échelon inférieur n’est pas un retour en arrière mais plutôt une vraie chance de se faire la main. Malade sur la fin de semaine, il faudra attendre la semaine prochaine pour le retrouver fringant et mordant.

Hornets vs Lakers : DNP

Hornets vs Nets : DNP

Hornets vs Clippers : DNP

Hornets vs Nuggets : DNP

Les stats de Tidjane Salaün cette saison en NBA : 4,7 points à 31,8% au tir dont 28% du parking, 67,7% aux lancers, 4,1 rebonds, 1,1 passe, 0,6 steal et 0,2 contre en 18,4 minutes

Greensboro Swarm @ Long Island Nets : 23 points à 9/21 au tir dont 4/9 du parking, 1/3 aux lancers, 6 rebonds et 1 steal en 34 minutes

Les stats de Tidjane Salaün cette saison en NBA G League : 13,8 points à 39,3% au tir dont 25,9% du parking, 42,9% aux lancers, 7,8 rebonds, 1,5 passe et 1,3 steal en 33,4 minutes

# Moussa Diabaté (Charlotte Hornets)

On parlait de Guerschon un peu plus haut, mais alors niveau belle surprise Moussa est tout en haut aussi. Énorme en début de saison, il a ensuite accepté de retourner en bout de banc au retour des blessés des Hornets, puis après le départ de Nick Richards vers les Suns revoilà le Moussa dominateur, toujours présent quand on l’appelle. Une saison qui va à coup sûr propulser sa carrière.

Hornets vs Lakers : 4 points à 2/4 au tir et 4 rebonds en 11 minutes

Hornets vs Nets : 13 points à 5/6 au tir et 3/6 aux lancers, 8 rebonds, 1 passe et 1 steal en 27 minutes

Hornets vs Clippers : 11 points à 5/11 au tir et 1/2 aux lancers, 14 rebonds et 3 steals en 32 minutes

Hornets vs Nuggets : 12 points à 6/9 au tir dont 0/2 du parking, 0/3 aux lancers, 7 rebonds, 3 passes, 1 steal et 1 contre en 21 minutes

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en NBA : 4,2 points à 60% au tir et 53,5% aux lancers, 6,8 rebonds, 0,7 passe, 0,7 steal et 0,7 contre en 18,6 minutes

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en G League : 16,7 points à 67,9% au tir et 66,7% aux lancers, 14,7 rebonds, 1,7 passe, 1,7 steal et 1 contre en 35,3 minutes

# Rayan Rupert (Portland Trail Blazers)

Petit passage en G League pour Rayan, lui aussi en a besoin car lorsque Chauncey Billups fait appel à lui c’est plus souvent pour… remplir les bouteilles.

Blazers vs Bucks : 0 point en 1 minute

Blazers vs Jazz : 3 points à 1/2 au tir dont 0/1 du parking, 1/2 aux lancers, 1 rebond en 4 minutes

Blazers vs Suns : 0 point en 3 minutes

Les stats de Rayan Rupert cette saison en NBA : 2,6 points à 41,6% au tir dont 28,6% du parking, 72,2% aux lancers, 1,2 rebond, 0,5 passe, 0,2 steal et 0,1 contre en 8,2 minutes

Rip City Remix vs Austin Spurs : 10 points à 4/12 au tir dont 0/3 du parking, 2/3 aux lancers, 4 rebonds, 7 passes et 3 contres en 43 minutes

Les stats de Rayan Rupert cette saison en NBA G League : 15 points à 37,5% au tir dont 0% du parking, 71,4% aux lancers, 6,3 rebonds, 5,3 passes, 0,7 steal et 1,7 contre en 36,4 minutes

# Ousmane Dieng (Oklahoma City Thunder)

Des ouvertures en NBA, mais dont il n’a pas vraiment su profiter. Plus à l’aise en G League, évidemment, et il sera définitivement très dur pour lui de se faire une place dans la meilleure équipe de la Ligue. Logique, mais frustrant quand même.

Thunder @ Warriors : 2 rebonds et 1 passe en 7 minutes

Thunder vs Kings : 0 point à 0/4 du parking, 3 rebonds, 3 passes et 1 contre en 25 minutes

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en NBA : 3,3 points à 37,3% au tir dont 27,1% du parking, 68,8% aux lancers, 2,2 rebonds, 0,7 passe, 0,5 steal et 0,2 contre en 10,2 minutes

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en G League : 20,4 points à 46,2% au tir dont 37,5% du parking, 80% aux lancers, 5,7 rebonds, 6,6 passes, 0,3 steal et 1,4 contre en 33 minutes

# Pacôme Dadiet (New York Knicks)

Pacôme enchaine les petits bobos et galère décidément à se faire sa place en année 1. Snobé par Tom Thibodeau, on aurait été surpris du contraire, alors le jeune ailier français devra assurer en G League pour se faire un nom. Ne reste plus… qu’à jouer.

Knicks vs Grizzlies : DNP

Knicks vs Nuggets : DNP

Knicks vs Lakers : DNP

Les stats de Pacôme Dadiet cette saison en NBA : 1,5 point à 30% au tir dont 35,7% du parking, 100% aux lancers, 1 rebond, 0,4 passe, 0,1 steal et 0,2 contre en 6,4 minutes

Les stats de Pacôme Dadiet cette saison en G League : 14 points à 40,7% dont 27,6% du parking, 81,8% aux lancers, 6 rebonds, 2,4 passes, 0,6 steal et 0,8 contre en 36,8 minutes

# Sidy Cissoko (San Antonio Spurs)

On espère pour lui que le séjour en France lui aura réchauffé le coeur, car niveau temps de jeu avec les Spurs on n’est pas sur une saison de MVP.

Spurs vs Clippers : DNP

Spurs vs Bucks : 0 point en 4 minutes

Spurs vs Heat : DNP

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en NBA : 1,3 point à 50% au tir dont 42,9% du parking, 16,7% aux lancers, 0,6 rebond, 0,4 passe et 0,1 steal en 3,2 minutes

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en G League : 17,3 points à 50,6% au tir dont 27,3% du parking, 62,5% aux lancers, 3,9 rebonds, 3,1 passes, 0,9 steal et 0,7 contre en 27,3 minutes

# Armel Traoré (Los Angeles Lakers)

De grosses perfs en G League, dans l’un des marchés les plus brillants de la planète. Armel a tout compris, on espère qu’il kiffe car, nous, il nous fait kiffer.

Lakers @ Hornets : DNP

Lakers @ Sixers : DNP

Lakers @ Wizards : DNP

Lakers @ Knicks : DNP

Les stats d’Armel Traoré cette saison en NBA : 1,5 point à 27,8% au tir dont 0% du parking, 28,6% aux lancers, 1,8 rebond, 0,1 passe, 0,5 steal et 0,3 contre en 7,6 minutes

South Bay Lakers vs Texas Legends : 19 points à 9/16 au tir dont 1/5 du parking, 0/1 aux lancers, 8 rebonds, 1 passe et 1 contre en 33 minutes

South Bay Lakers vs Texas Legends : 27 points à 8/15 au tir dont 3/5 du parking, 8/10 aux lancers, 10 rebonds et 2 passes en 33 minutes

South Bay Lakers vs Oklahoma City Blue : 16 points à 5/11 au tir dont 3/7 du parking, 3/4 aux lancers, 9 rebonds, 2 passes, 1 steal et 1 contre en 29 minutes

Les stats d’Armel Traoré cette saison en G League : 13,9 points à 54,5% au tir dont 37% du parking, 56,3% aux lancers, 8 rebonds, 1,6 passe, 0,3 contre et 0,3 steal en 25 minutes

Armel Traore led the Lakers to a nail-biting win over the Legends. The Lakers had five players in double digits, scored 24 points off turnovers, and held the Legends to just 21 points in the fourth quarter.

👏 Goodwin: 18 PTS, 10 REB, 5 AST

Killian Hayes (Long Island Nets)

Long Island Nets vs Greensboro Swarm : DNP

Les stats de Killian Hayes cette saison en G League : 20,7 points à 47,6% au tir dont 37% du parking, 76,2% aux lancers, 5,7 rebonds, 8,5 passes, 2,9 steals et 0,5 contre en 36,2 minutes