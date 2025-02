Petite nuit de NBA qui se profile et encore heureux, c’est pas comme si on avait passé toute la journée à parler de trade, de Texas et de Californie, de bourrelets et de gros sourcils.

Le programme NBA du soir :

21h : Pistons – Bulls

21h30 : Raptors – Clippers

21h30 : Cavaliers – Mavericks

0h : Sixers – Celtics

2h30 : Bucks – Grizzlies

Les Mavs pas encore new look du côté de Cleveland

Quelques heures seulement après la déflagration du transfert entre les Lakers et les Mavericks, la franchise texane est déjà sur le pont. Pas le temps comme disait Faf Larage, et au final ça ne changera pas grand chose pour ce soir puisque Luka Doncic était quoiqu’il arrive absent et que ce bon Anthony Davis ne sera pas encore en tenue car dans l’avion ou quelque chose comme ça. Il sera malgré tout intéressant de mater un peu les body language à Dallas, en ce jour 1 d’une nouvelle ère. Pas de bol ce devra se faire face aux Cavs, meilleur bilan de la Ligue et véritable rouleau compresseur cette saison.

Mais aussi…

Les Pistons face aux Bulls, une affiche qui nous filerait les poils si on était en 1991

Raptors – Clippers, une affiche qui ne file les poils à personne

Sixers – Celtics, une affiche qui en serait une si 75% des meilleurs joueurs des Sixers n’étaient pas out ou devenus mauvais

Bucks – Grizzlies, une affiche qui est une vraie affiche

Les Français en piste

Nicolas Batum en ballade au Canada

Guerschon Yabusele face à son ancienne franchise… avec sa future ancienne franchise ?

Rayan Rupert et Sidy Cissoko gambaderont peut-être en G League

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici