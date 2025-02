Transféré à la surprise générale de Dallas aux Lakers ce dimanche, Luka Doncic n’est plus éligible à un contrat supermax désormais. Et les conséquences financières de cette phrase sont assez énormes.

345 millions de dollars sur cinq ans.

C’est le contrat supermax (et plus gros contrat de l’histoire !) que Luka Doncic aurait pu obtenir à Dallas s’il n’avait pas été transféré. Alors oui, on a appris que les Mavs ne voulaient pas le lui offrir pour toutes les raisons qu’on a déjà évoquées, mais Luka était typiquement le genre de superstar pour laquelle ce genre de contrat existe.

Désormais aux Los Angeles Lakers, Doncic n’est plus éligible à ce méga-deal à 345 millions, mais “seulement” à un contrat de 229 millions sur quatre ans si l’on en croit l’expert d’ESPN Bobby Marks. Si vous n’êtes pas trop mauvais en maths, ça donne une différence de 116 millions de dollars.

Différence à laquelle il faut ajouter le fait que les résidents de la Californie payent des impôts sur le revenu, contrairement à ceux du Texas. Autant dire que ça pique.

The smart play would be for Doncic to sign a three-year extension this summer with a player option in 2028-29.

That would allow him to reach 10 years of service and recoup most if not all from the missed opportunity to sign the super max this offseason.

Starting salary in… https://t.co/ZxxUk4Bd57

— Bobby Marks (@BobbyMarks42) February 2, 2025

Comme l’indique Bobby Marks, Luka Doncic peut essayer de compenser ces pertes en signant d’abord un nouveau contrat max sur trois ans (avec player option sur la troisième année) cet été, pour ensuite signer un méga-contrat en 2028 quand il aura dix années d’expérience derrière lui. Cela pourrait lui permettre d’avoir un salaire de base de… 72 millions de dollars sur la première année en 2028-29.

Bien sûr, on est là en pleine spéculation car on ne sait pas comment se dérouleront les prochaines années de Luka Doncic aux Lakers, que ce soit individuellement ou collectivement. On rappelle aussi que Doncic peut devenir agent libre en 2026 s’il le souhaite. Bref, beaucoup de choses peuvent se passer d’ici 2028 et à vrai dire, on n’est plus sûrs de rien depuis le trade de Luka.

La seule chose qu’on sait, c’est que le contrat supermax de 345 millions qu’on lui pensait promis il y a encore 24 heures n’est plus d’actualité. Et ça, c’est quand même une grosse dinguerie.

