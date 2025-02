Luka Doncic n’est plus un joueur des Mavericks. Le tweet de Shams Charania, envoyé à 6h12, choque encore toute la planète basket alors qu’il est midi passé. Mais une fois que l’onde de choc a eu lieu, il est nécessaire de tenter de comprendre pourquoi le front office des Mavs a pris une décision aussi radicale.

“Wow”, “Oh punaise” ou encore “Sérieusement ?”, telles sont les trois réactions qui ont le plus été entendues depuis l’annonce de ce séisme en NBA.

Effectivement, beaucoup de gens ont d’abord cru à un prank de la part de l’insider d’ESPN. Luka Doncic aux Lakers, Anthony Davis aux Mavs, non, on n’est pas sur NBA 2K ni dans le multiverse, mais bien dans la réalité. Et oui, si ce trade a eu lieu, c’est que les deux équipes le voulaient bien.

Passons maintenant aux tentatives d’explications, en nous focalisant sur les Mavericks. Pourquoi ont-ils transféré Luka Doncic ?

Des craintes sur la condition physique de Doncic à long terme

D’après les sources proches du dossier, les Mavericks ne se voyaient plus construire la franchise sur Luka Doncic à long terme, en tout cas pas au contrat supermax de 345 millions de dollars qu’il aurait pu convoiter cet été. Cette phrase est assez ubuesque mais reflète bel et bien la réalité.

La première raison à ça, ce sont les craintes concernant sa condition physique et sa durabilité. Des craintes qui ne datent pas d’hier, mais qui visiblement sont devenus tellement grandes que Nico Harrison a choisi d’appuyer sur le bouton rouge. Pour rappel, Luka Doncic est actuellement blessé au mollet. Il n’a joué que 22 matchs cette saison et doit revenir peu avant le All-Star Break. En son absence, les Mavs font ce qu’ils peuvent mais sont forcément pénalisés par l’absence de leur franchise player. Tout ça pour dire que la santé du Slovène est assez bancale.

The Mavs had major concerns about moving forward with Luka Doncic due to his constant conditioning issues and the looming commitment of another supermax contract extension this summer, sources told ESPN.

— Tim MacMahon (@espn_macmahon) February 2, 2025

De plus, pendant son absence la plus récente, Luka Doncic aurait pris du poids jusqu’à dépasser les 120 kilos. Un chiffre qui a alarmé dans le Texas. L’hygiène de vie du numéro 77, qui a prouvé par le passé qu’il est un grand amateur de boissons houblonnées et de narguilés, est très probablement mise en cause.

Suffisant pour y voir un manque d’implication au sein de la franchise ou un risque de voir la carrière du joueur (25 ans) décliner de façon trop abrupte. En effet, certains excès dans la vingtaine sont encore possibles – sans trop de conséquences – tant que le talent est bien présent. Mais la réalité rattrape bien souvent les fêtards une fois que la trentaine arrive.

Nico Harrison : “La défense fait gagner des titres”

Le manque d’implication de Luka Doncic en défense semble aussi être pointé du doigt par son GM Nico Harrison. Le Slovène n’a jamais été un foudre de guerre de ce côté du terrain et au-delà d’un manque de qualités assez flagrant, c’est aussi un manque d’envie qui a régulièrement sauté aux yeux de pas mal de monde. Et les propos du Manager Général des Mavericks Nico Harrison vont en ce sens.

“Je crois en le fait que la défense fait gagner des titres. Je pense que faire venir un pivot régulièrement dans les All-Defensive Teams et dans les All-NBA Teams, avec une vocation défensive, nous donne une meilleure chance (NDLR : de gagner le titre). On est construits pour gagner, maintenant, et dans le futur.”

Hop, ça c’est envoyé.

Pourtant, Luka Doncic vient de contribuer à amener les Mavericks en Finales NBA face aux Celtics. Et même si le résultat n’était pas celui escompté au final, on semblait comprendre dans quelle direction avançait la franchise.

“I believe that defense wins championships,” Mavs GM Nico Harrison told ESPN regarding his motivation to trade Luka Doncic for Anthony Davis. “I believe that getting an All-Defensive center and an All-NBA player with a defensive mindset gives us a better chance. We’re built to… https://t.co/iPfQvA4str

— Tim MacMahon (@espn_macmahon) February 2, 2025

Toutes ces raisons ont donné des réticences au front-office des Mavs à filer le supermax (345 millions de dollars sur 5 ans) à Luka Doncic, et il a donc décidé de se séparer du phénomène slovène dans l’incompréhension la plus totale.

Quelque chose semblait bel et bien cassé entre Luka Doncic et les Mavs, le tout dans le plus grand des secrets. La confiance des Mavs envers son joueur s’était grandement effritée, et ça a conduit à ce transfert choc. L’avenir nous dira qui est le gagnant de cet improbable coup de poker.

Sources texte : ESPN