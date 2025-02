Le monde de la NBA a été touché de plein fouet par une météorite cette nuit quand Luka Doncic a été transféré aux Lakers contre Anthony Davis. Les réactions ont fusé sur les réseaux sociaux. Tout le monde est sous le choc.

Huh?????

— Josh Hart (@joshhart) February 2, 2025

Toute la NBA est sous les choc. https://t.co/EWjONjtlYG

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 2, 2025

😳

— Dirk Nowitzki (@swish41) February 2, 2025

Gotta pack them bags just in case now a days . If the Don got traded only lord knows

— CJ McCollum (@CJMcCollum) February 2, 2025

“De nos jours, il vaut mieux toujours avoir une valise de prête. Si le Don (Doncic) peut se faire trader, dieu sait que tout le monde peut.”

😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/HGv2uYNFzP

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 2, 2025

Jalen Brunson pensait que c’était “un poisson d’avril”, Alex Caruso s’est demandé si le “compte de Shams Charania s’était fait hacker”. Cela vous montre l’ampleur de la dinguerie.

I’ve been covering the NBA for 37 years. Almost nothing that happens – deals, free agent signings, coach hirings/firings – rises to the level of, as the great Ben Bradlee used to call them, “Holy S–t” stories. You just get used to the unexpected.

This is a “Holy S–t” trade.

— David Aldridge (@davidaldridgedc) February 2, 2025

Pour David Aldridge, qui couvre la NBA depuis 37 ans, il n’a jamais vu un transfert d’une telle ampleur et aussi inattendu.

The multiverse is real

— Rudy Gobert (@rudygobert27) February 2, 2025

“Le multiverse, c’est réel.”

🤯

— De’Aaron Fox (@swipathefox) February 2, 2025

La réaction de KD et Booker en plein match en apprenant le trade : pic.twitter.com/0rBAjioXX4

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 2, 2025

Bro asked for a center, they gave him Gafford

— Kendrick Perkins (@KendrickPerkins) February 2, 2025

“Mon frère (Anthony Davis) voulait un pivot, ils lui ont donné Daniel Gafford.”

In my young adulthood…these are the three most shocking NBA news alerts I have ever heard:

1. LeBron to the heat

2. KD to the warriors

3. Luka to the lakers

Insanity!!

— Austin Rivers (@AustinRivers25) February 2, 2025

Aux yeux d’Austin Rivers, ancien joueur NBA, le transfert de Luka Doncic aux Lakers est l’un des trois moves les plus choquants all-time.

pic.twitter.com/izCntB3dd6

— DWade (@DwyaneWade) February 2, 2025

🥶🌎

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) February 2, 2025

Cold World.

♟️!!

— Trae Young (@TheTraeYoung) February 2, 2025

Même Luka Doncic est un pion.

They gonna let LeBron groom Luka to be the face of the league on Lakers 😳😳😳🤷🏾‍♂️

— Paul Pierce (@paulpierce34) February 2, 2025

“Ils vont laisser LeBron faire de Luka le visage de la ligue aux Lakers.”

Wait what?

— Patrick Mahomes II (@PatrickMahomes) February 2, 2025

“Attendez, quoi ?” Même Patrick Mahomes, superstar NFL qui est fan des Mavs, n’arrive pas à y croire.