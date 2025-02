Suite au giga-transfert de Luka Doncic et Anthony Davis ce dimanche, tout semble possible dans le monde actuel de la NBA. Y compris un trade de LeBron James. Le King sera-t-il toujours aux Lakers après la trade deadline de jeudi soir ?

Tout récemment, en amont de la deadline, LeBron James puis Anthony Davis ont tour à tour mis un coup de pression sur le président Rob Pelinka. Le premier a dit que les Lakers avaient “très peu de marge d’erreur au vu de la construction de l’effectif”. Le second a demandé aux dirigeants de la franchise californienne de recruter un pivot pour le mettre à ses côtés.

Aujourd’hui, le second s’est fait transférer. Et on se demande quel est l’avenir du premier.

D’après The Athletic, la frustration n’a cessé de monter chez Rob Pelinka et les dirigeants des Lakers après les déclarations publiques d’AD et LeBron, qui ne sont pas à leur premier coup d’essai. Visiblement, les dernières réclamations de Davis ont été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Quand l’opportunité de récupérer Luka Doncic s’est présentée, Rob Pelinka a tranché.

Mais du coup, ça veut dire quoi pour LeBron James ?

Might this be LeBron James’ last season in Laker Land? In the wake of the stunning Luka Doncic-Anthony Davis trade, that question is now front and center, at @TheAthletic https://t.co/XDGhCFLTVH

— Sam Amick (@sam_amick) February 2, 2025

Chose très importante à avoir en tête : le King est maître de son destin.

Il possède une no-trade clause qui lui permet de bloquer tout transfert s’il ne lui convient pas. Il possède aussi une player option à 52 millions de dollars sur la saison prochaine, qui peut lui permettre d’être agent libre pour aller voir ailleurs, de rester aux Lakers une année de plus, de prendre sa retraite, ou de renégocier un nouveau contrat avec Los Angeles (si les Lakers le souhaitent) ou une autre franchise.

Possédant les cartes en main, LeBron seul décidera comment va se dérouler la fin de sa carrière. La question, c’est donc de savoir ce qu’il veut à ce stade, lui qui vient d’avoir 40 ans et qui joue ses dernières saisons NBA.

Si l’on en croit l’insider d’ESPN Brian Windhorst, LeBron James a toujours rêvé de jouer avec Luka Doncic. Les deux ont souvent été comparés de par leur polyvalence sur les parquets, le King respecte énormément le jeu de Luka, et le Slovène considère LBJ comme l’une de ses idoles. C’est une occasion inespérée pour les deux joueurs de jouer ensemble, même s’ils ne sont pas les joueurs les plus complémentaires.

“LeBron dreamed of this.”

– @WindhorstESPN on LeBron getting to play with Luka Doncic. pic.twitter.com/IPMjc3oVai

— Legion Hoops (@LegionHoops) February 2, 2025

Maintenant, on ne peut pas totalement écarter l’idée d’un transfert de James si ce dernier veut aller voir ailleurs.

LBJ n’a pas du tout été consulté sur le trade de son pote Anthony Davis, avec qui il a gagné un titre de champion NBA et partage un agent (Rich Paul). Le côté très brutal de cet échange peut-il pousser LeBron vers la sortie ? On sait qu’il aimerait également jouer un jour avec un certain Stephen Curry, potentiellement chez les Warriors qui cherchent eux à se renforcer à la deadline. On se rappelle qu’il y a un an, les Lakers et Golden State avaient brièvement discuté autour d’un trade de James.

Si on ne miserait pas notre maison sur un transfert du King d’ici à la trade deadline du jeudi 6 février, c’est un scénario qui est possible. De toute façon, tout semble possible depuis que Luka Doncic a été transféré par les Mavs contre Anthony Davis.

Sources texte : The Athletic