Pour leur première à l’Intuit Dome dimanche, les Lakers ont perdu face à leur voisin de Los Angeles, les Clippers. Une quatrième défaite en six matchs qui interroge forcément sur le plafond de l’équipe californienne. Pour LeBron James, l’effectif actuel ne laisse que peu de marge d’erreur.

On le sait, quand la NBA Trade Deadline approche, LeBron James a tendance à mettre sa casquette de LeGM pour mettre des coups de pression au management afin que ce dernier renforce l’équipe dans laquelle évolue le King.

La dernière déclaration de LeBron – dans le vestiaire après la défaite face aux Clippers – pourrait être interprétée de cette manière. Ou alors c’est un simple constat qui, faut bien l’avouer, est difficilement contestable.

“Au vu de la construction de notre équipe, on a très peu de marge d’erreur. […] Pour espérer gagner, on doit jouer un basket presque parfait.”

À la mi-saison, les Lakers affichent un bilan légèrement positif avec 22 victoires pour 18 défaites. Cela suffit – pour l’instant – pour décrocher une place dans le Top 6 de l’Ouest mais pas pour convaincre les fans de Los Angeles, ni LeBron James visiblement. Les Purple & Gold ne sont que moyens en attaque (13e efficacité offensive) et carrément médiocres en défense (24e) malgré la présence d’Anthony Davis.

After the Lakers’ loss to the Clippers, JJ Redick admitted: “We don’t have a huge margin for error. … Nor can we create that margin organically.”

LeBron James’ response? “That’s the way our team is constructed. … We have to play close to perfect basketball [to win].” pic.twitter.com/JY3za08U0j

— Dave McMenamin (@mcten) January 20, 2025

Il sera intéressant de voir ce que le président Rob Pelinka va faire d’ici à la trade deadline pour essayer de renforcer le groupe californien.

Récemment, Dorian Finney-Smith (en échange de D’Angelo Russell) a été recruté pour apporter un profil 3&D aux Lakers, mais on a du mal à voir pour l’instant les effets positifs du deal. On sait aussi que Los Angeles cherche à se renforcer dans la raquette à travers le recrutement d’un pivot.

Les dernières rumeurs laissent entendre que les Lakers privilégieraient un ou plusieurs petits moves plutôt qu’un blockbuster trade, qui demanderait de lâcher une contrepartie plus importante. Mais peu importe ce que choisira Pelinka, on voit mal comment les Lakers pourraient soudainement se rapprocher de l’élite de l’Ouest.

Malgré la présence de Davis, un James toujours productif à 40 ans et la progression d’Austin Reaves, le groupe de J.J. Redick semble trop limité en matière de profondeur et de vrais joueurs d’impact. Et les Lakers ne possèdent pas la flexibilité nécessaire pour réaliser un gros coup sur le marché des transferts.

Tout ça pour dire que la franchise de Los Angeles risque encore d’avoir du mal à jouer les premiers rôles cette saison. Désolé LeBron.

Source texte : Los Angeles Times