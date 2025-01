NBA Top 10 actuel (2024-25) : “Je pars au combat avec lui”

LUNDI = TOP 10 ! Une semaine sur deux, retrouvez un Top 10 actuel ou un Top 10 All-Time, avec de nouvelles thématiques et des débats bien tranchés. Aujourd’hui, on va parler de guerre, de combat, de soldat, d’armée et on a plus trop de termes, mais vous avez compris l’idée. Avec quel joueur NBA rêveriez-vous de relever un challenge ? C’est le Top 10 du jour !

Quel type de discours vous inspire ? La générosité bienveillante d’un Stephen Curry, la motivation débordante d’un Jimmy Butler ou le regard noir d’un Anthony Davis. En quels joueurs auriez-vous confiance pour disputer les plus hautes joutes de NBA, s’élever dans les plus hautes sphères. C’est toute la question du Top 10 du jour ! Les leaderships ont évolué dans l’histoire de la NBA et la “tyrannie” d’un Michael Jordan ou d’un Kobe Bryant ne sont plus vraiment d’actualité alors quels sont les facteurs qui poussent les joueurs actuels à se surpasser ? C’est la question à laquelle Alex et Bastien vont essayer de répondre entre deux recettes du lundi, deux pulls décathlons et deux blagues de Léonce le GOAT.