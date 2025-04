Michael Malone, le premier chercheur d’or des Denver Nuggets

Hier, les Denver Nuggets ont décidé de se séparer de Michael Malone, le premier coach à avoir remporté un titre NBA avec la franchise. Une séparation au timing étonnant, une semaine avant les Playoffs. Après une journée passée à digérer l’information, retour sur la formidable aventure de Coach Mike dans le Colorado.

La ruée vers l’or de Pikes Peak, renommée plus tard, ruée vers l’or du Colorado a eu leur de 1858 à 1861 et est une des plus grandes de l’histoire de l’Amérique du Nord. Plus de 100 000 personnes ont participé à la quête et, au passage, ont créé plusieurs villes dont la belle Denver.

Dans la ville, de nombreux établissements rendent hommage à cette période, des fresques du magnifique quartier de RiNo et aussi des franchises de sport professionnelles : le Denver Gold a fait un court passage en NFL et les Nuggets (pépites) sont représentés en NBA depuis 1974. Si on vous raconte tout ça, ce n’est pas parce que nous préparons un documentaire sur l’industrie du métal jaune, mais parce que près de trois siècles plus tard, l’objectif de certains habitants de la ville reste de se parer d’or à travers la récolte de trophée. Et si un homme a réussi, lors des dernières années, c’est bien Michael Malone.

En 2023, le coach a fait l’impensable (ou presque) : décrocher un premier titre NBA, le premier de l’histoire de la franchise ! Il a eu la chance, bien sûr, de coacher le meilleur joueur du monde Nikola Jokic, mais des lauriers doivent lui être décernés.

Cette version de Denver, c’est un jeu sublime, une attaque intouchable et une hiérarchie parfaitement définie. D’abord il y a un 5 majeur, complémentaire, talentueux et huilé. Jamal Murray – Kentavious Caldwell-Pope, Michael Porter Jr – Aaron Gordon et Nikola Jokic se trouvent sans même se regarder. À la boutique de la Ball Arena, on trouve encore des t-shirts avec les cinq hommes et une phrase : Chemestry 101. Comprenez, une leçon d’alchimie. Ensuite il y a un sixième homme bagarreur, Bruce Brown, qui a trouvé sa place dans l’effectif comme nulle part ailleurs et enfin des jeunes comme Christian Braun et Peyton Watson, capables grâce à leur talent de faire basculer quelques matchs.

Mais ce titre, c’est surtout la récompense d’une construction intelligente sur huit ans. Quand Michael Malone arrive à Denver en 2015, la franchise est au fond du seau. Un Serbe talentueux a été drafté un an avant au second tour et vient de débarquer aux États-Unis, mais au vu de son pick, personne n’en attend grand chose. Le coach voit vite son talent et le responsabilise, rapidement, il construit son équipe autour, il y a plus d’avenir qu’avec Kenneth Faried. Car si Nikola Jokic, est devenu Nikola Jokic, c’est grâce à son talent génial, mais il n’a connu qu’un coach en NBA, un homme qui lui a fait confiance, l’a lancé dans le grand bain et a aidé à le développer. Michael Malone a une énorme part de responsabilité.

La machine se met en marche et l’équipe progresse année après année, Jamal Murray arrive, Gary Harris et Paul Millsap aussi, et la franchise retrouve les Playoffs. Bientôt elle passera un tour, puis deux, puis tous. Certains joueurs sont réinventés sous sa houlette comme Aaron Gordon qui, avant de le rencontrer n’était vu que comme un poulet sans tête.

Au-delà de l’aspect tactique, au fil des années, il a aussi su construire une relation forte avec ses joueurs et l’a prouvé en se rendant notamment à Sombor, en Serbie, pour donner son premier titre de MVP à Nikola Jokic

S’il n’a jamais gagné le titre de Coach de l’Année, il a souvent été dans la conversation. Peu de projets NBA ont connu une telle stabilité sur une décennie et une construction aussi soignée et maline. Michael Malone peut partir la tête haute.

Le Coach a un bilan de 471 victoires (record de franchise) pour 327 défaites sur le banc du Colorado. Il a fait de Denver une des places les plus fortes de la NBA, un des déplacements les plus redoutés et pas que du fait de l’altitude. Aux Nuggets, il a trouvé et développé une pépite tout en couvrant la région d’or en 2023. C’est le plus grand gagnant de la ruée du Colorado moderne !