Paige Bueckers remporte le titre NCAA avec UConn !

Fin magique d’une carrière universitaire exceptionnelle. Paige Bueckers a joué le dernier match de sa vie avec UConn et a remporté, pour l’occasion, un des plus beaux titres du basketball mondial, celui de NCAA. Ses coéquipières et elle n’ont pas laissé la moindre chance à South Carolina avec une victoire 82 à 59 !

Paige Bueckers vient de conclure une des plus belles carrières universitaires de l’histoire de la plus belle des manières. Pour sa cinquième saison à UConn, l’arrière a enfin réussi à ramener une bannière de champion à l’université. Les Huskies se sont imposées 82 à 59 dans le match pour le titre malgré un match assez moyen de leur superstar : 17 points, 6 rebonds et 3 passes décisives à 5/14 au tir, 0/2 de loin et 7/7 aux lancers.

La numéro 5 a tout réussi dans le Connecticut. Une fois joueuse de l’année, trois fois unanimement dans le Cinq Majeur de la saison, joueuse la plus rapide à atteindre les 2000 points sous le maillot des Huskies, troisième joueuse avec le plus de points dans l’histoire de la March Madness derrière Caitlin Clark et Chamique Holdsclaw : le palmarès est tout simplement légendaire.

Paige Bueckers

-First freshman to win the women’s NPOY

-Missed half her sophomore and her entire junior year with injuries

-Now a national champion.

pic.twitter.com/mJrAuM1EoK

— Barstool Sports (@barstoolsports) April 6, 2025

Les deux saisons où elle n’a pas été parmi les meilleures joueuses du pays, elle était blessée.

Désormais, quatre des cinq meilleurs prospects arrivées en NCAA en 2020 ont remporté un titre : Angel Reese, Cameron Brink, Kamilla Cardoso et Paige Bueckers. La cinquième de la liste s’appelle Caitlin Clark ; le basket-ball féminin est entre d’excellentes mains.

Désormais, l’avenir pour Paige Bueckers, c’est la WNBA ! Sauf tremblement de terre complet, elle sera le premier choix de la Draft dans une semaine et évoluera dans le Texas dans quelques mois, du côté des Dallas Wings.