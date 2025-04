TrashTalk Award

La NBA n’est jamais la dernière pour apporter son lot de saillies verbales en tous genres entre ses différents protagonistes. Et forcément, comptez sur nous pour les recenser aussi souvent que possible, car sans être trop premier degré, on est friands de ces duels musclés. Alors, c’est qui pour vous la plus grande gueule du moment ?

Candidat # 1 : Shai Gilgeous-Alexander fait projeter son logo sur les buildings de… Boston

Le potentiel futur MVP de la saison régulière 2024-25 Shai Gilgeous-Alexander n’a pas manqué de voir les choses en grand pour troller les Celtics après les avoir battus. Ce qui ferait assurément plaisir à vous savez qui. Après la victoire du Thunder à Boston, il s’est servi de son équipementier, Converse, pour projeter le logo de sa chaussure signature sur les bâtiments de la ville de Boston. Afin que dans la nuit, tout les habitants puissent admirer le logo de leur bourreau.

Via son équipementier, Shai Gilgeous-Alexander a fait projeter son logo signature sur l’une des plus hautes tours de Boston après avoir battu les Celtics chez eux💀

Candidat # 2 : Draymond Green s’occupe de Caris LeVert

Malgré l’absence de Victor Wembanyama dans la liste des candidats finaux au titre de DPOY car il a joué moins de 65 matchs cette saison, Draymond Green ne sera peut-être pas le lauréat de ce trophée. Toutefois, il sera encore et toujours en lice pour le titre de plus grande gueule de la NBA. Sa dernière victime en date ? Caris LeVert, et l’ancien n’a pas fait dans la dentelle.

Caris LeVert et Jonathan Kuminga se sont titiller et trashtalk. Et y’a Dray qui arrive pour défendre Kum et qui sort à LeVert :

« T’as été trade 7 fois. » 😭😭😭

Rappeler à CLV qu’il est comme un sac de pommes de terres que l’on envoie à n’importe qui et que l’on se fait passer comme ça, voilà une comparaison bien humiliante de la part du chien de garde des Warriors. Au final, il n’a “subi” que 4 trades, mais on voit très bien où Dray a voulu en venir en envoyant cette punchline.

Candidat # 3 : Georges Niang et Quentin Grimes se frictionnent

Décidément, Georges Niang est en forme en ce moment. Déjà au cœur d’une querelle avec Paolo Banchero dans le précédent épisode, il s’est retrouvé cette fois-ci face à Quentin Grimes. L’américano-sénégalais est décidément du genre à ne pas se laisser faire, et à savoir appuyer là où ça fait mal. Mais QG a aussi du répondant !

LEAKED Audio Of Georges Niang Trash Talking Quentin Grimes👀:

Niang: “Next year… You gonna be a role player just like in New York”

Grimes: “Imma get you every time I play”

Niang: “Joel here, your a** will be in the corner”

“La saison prochaine, tu seras un role player, comme à New York.”

“Je te jouerai à chaque fois que je pourrai.”

“Avec Joel de retour, tu garderas ton cul dans le corner.”

“Tu ne vas même pas jouer pendant les Playoffs.”

Du berger à la bergère, on adore ce genre d’énergie.

Candidat # 4 : les célébrations polémiques de Ja Morant

Ja Morant n’apprend décidément pas de ses erreurs. Après avoir été épinglé à plusieurs reprises pour avoir exhibé des armes à feu dans des storys Instagram, le meneur des Grizzlies a connu de lourdes suspensions. Autrefois déterminé à réagir et s’assagir, il semblerait qu’il soit revenu sur ses paroles, en témoignent ses récentes célébrations, face aux Warriors puis face au Heat.

Ja Morant brought out the finger gun gesture after making this three during Grizzlies-Heat.

Certes, Ja n’est pas le premier à réaliser ce type de célébration, on pense notamment à Russell Westbrook ou Joakim Noah qui ont fait ainsi il y a quelques années déjà, puis plus récemment, Mikal Bridges a popularisé ce geste avant de le voir utilisé contre lui par Scottie Barnes. Mais aucun n’a été condamné pour des histoires d’armes à feu comme le meneur. A voir ce qu’il en sera par la suite, mais le fils de Tee semble vouloir de cette étiquette de méchant.

Candidat # 5 : Luka Doncic se marre face à la feinte de Josh Giddey

Luka Doncic n’est jamais le dernier pour une petite vanne, même depuis son trade aux Lakers. En voyant une feinte de tir de Josh Giddey, le Slovène n’a pu s’empêcher de pouffer de rire, regardez seulement.

La feinte d’oreille du meneur Australien n’a pas marché, sauf pour faire marrer Luka, qui ne semblait pas vouloir mordre à cette feinte. Merci pour la tranche de rire en tout cas.