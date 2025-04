Luka Doncic de retour à Dallas cette nuit, l’heure de la vengeance personnelle ?

L’un des événements les plus attendus de la fin de saison, cette nuit à 1h30. Luka Doncic de retour sur ses anciennes terres, chez les Mavericks. Avec la tunique des Lakers, et sans doute une envie de prendre une revanche personnelle sur la franchise qui l’a transféré en février, à la surprise la plus totale.

Est-ce que Luka Doncic a les crocs ? Il devrait quoi qu’il arrive les avoir, contexte mis de côté. Tout simplement car les Lakers ne doivent pas perdre pour conserver leur court avantage au classement et continuer à rêver de la 3e place de l’Ouest. Maintenant, ce match est si particulier à la fois pour le meneur et pour les fans de Dallas que l’American Airlines Center sera forcément entouré d’une atmosphère particulière.

La fanbase est morte depuis le 2 février, il n’y a plus aucun intérêt pour cette franchise, sauf ce soir.

Ce soir tous les ‘anciens’ MFFL qui se levaient la nuit, vont le faire à nouveau (une dernière fois ?).

Ce soir on va se retrouver tous ensemble, être triste tous ensemble.

— Dallas Mavs France (@DallasMavsFr) April 9, 2025

La nostalgie dans les gradins, la volonté de vengeance sur le terrain ? C’est tout ce que l’on souhaite, pour un spectacle dont la date est cochée depuis la minute où l’on a appris le transfert de Doncic chez les Lakers. Qu’on ne se leurre pas non plus. Sur le parquet, il ne faut pas s’attendre à des coups de sang, de la haine réciproque. Les joueurs des Mavericks joueront certainement leur chance à fond, mais c’est avant tout le respect mutuel et la reconnaissance qui devrait prévaloir entre Luka et ses anciens coéquipiers.

Là où toute la détermination du Slovène sera dirigée, c’est droit sur les sièges de la famille Adelson, de Patrick Dumont, de Nico Harrison. Ceux là même dont on espère vraiment qu’ils feront le déplacement pour le match. Afin d’assumer leurs actes, afin de palper, de ressentir le mal qu’ils ont fait à une fanbase trahie. Qui s’est toujours montrée respectueuse, unie derrière son groupe de joueurs et sa franchise. Ne pas être là pour la rencontre ne serait qu’une preuve de plus du mépris total pour l’ensemble des acteurs ayant permis le succès passé et permettant le fonctionnement actuel de la franchise.

Et surtout, cela devrait être un carburant de plus pour Luka Doncic. Noircir la feuille, montrer tout ce que les Mavericks ont perdu de qualités basket, de qualités humaines aussi. Dans le respect sportif et humain de l’adversaire. Dans le respect le plus froid des responsables de son transfert, car la meilleure réponse est celle du jeu. Implacable, visible de tous.