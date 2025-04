L’année dernière, ils battaient le record de la plus longue série de défaites en une saison. Cette année, voilà les Pistons à la lutte contre Giannis et les Bucks pour la cinquième place de l’Est. Une résurrection que l’on doit à un nouveau coaching staff certes, mais aussi à un Cade Cunningham qui a complètement changé de dimension.

Deux premières saisons tronqués par les blessures, une troisième année collective historiquement mauvaise (14 victoires pour 68 défaites, pire bilan de l’histoire de la franchise), le début de carrière de Cade Cunningham n’a pas été des plus tranquilles. Très vite mis dans la catégorie des bust par les sévères, le numéro 1 de Draft 2021 est en train de faire taire tous ses détracteurs cette saison.

25,7 points, 9,1 assists et 6,2 rebonds de moyenne, le tout à quasi 49% au tir et 35% à 3 points. Une première sélection au All-Star Game cette année et des Pistons qui renaissent de leurs cendres en décrochant leurs premiers Playoffs depuis 2019 et l’époque Blake Griffin. Le meneur de Detroit est sur une énorme dynamique, qui le fait voir grand, très grand, au micro d’ESPN :

“Je pense que je peux être le meilleur joueur du monde, je suis sur le bon chemin. Je veux que les gens comprennent ça, et c’est ce que je m’efforce de montrer à chaque fois que je joue.”

“I think I can be the best basketball player in the world. I think I’m on my way. I want people to understand that and that’s what I’m working to show people every time I play.”

– Cade Cunningham

Bon, même si la phrase semble être un peu délusionnelle sur le papier, à seulement 23 ans, le natif texan a quand même de sacrés arguments à faire valoir. Déjà, il a remis Detroit sur la carte du basket-ball américain, ce qui devrait être considéré comme un exploit tant la franchise semblait maudite il y a encore quelques mois de ça. Mais individuellement aussi, le cas Cunningham pourrait être plus sérieux que ce que l”on pense.

Sur la saison, Cade est le troisième joueur ayant généré le plus de points sur pénétration (panier marqué ou passe décisive) juste derrière deux autres meneurs plutôt sérieux, Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Brunson. Il a également été passeur décisif sur 75 tirs à 3 points de Malik Beasley et sur 84 dunks de Jalen Duren. Les deux duos les plus prolifiques dans chacun de ces domaines. Bien loin d’un scoreur unidimensionnel, le meneur des Pistons brille surtout par sa création et ses lectures de jeu.

James Harden and Cade Cunningham are the only guards averaging 20+ points, 8+ assists, and 5+ rebounds this season

Underrated. 🔥 pic.twitter.com/rw6N9iykrw

Difficile tout de même de le mettre tout de suite parmi les tous meilleurs de la ligue. Déjà sur son poste, il reste pas mal de chemin à parcourir pour être considéré au même niveau que des Shai, Doncic, ou Stephen Curry malgré son âge. Mais encore une fois, n’oublions pas que le monsieur a seulement 23 ans et ne fait que progresser d’année en année, que ça soit au scoring (7 points de plus en moyenne comparé à sa saison rookie) ou à la création (presque 4 passes décisives de plus en moyenne, toujours par rapport à sa première saison). Il corrige ses défauts, comme ses gestions de fin de match de l’an passé.

Alors c’est peut-être un peu tôt pour être déjà considéré parmi l’élite de l’élite, le chemin est encore long. Mais comme il le dit lui-même, il est sur le bon chemin, reste à voir jusqu’où il tracera sa route. En tout cas, il faut savoir saluer l’ambition de ce joueur qui a traversé l’enfer avant de retrouver la lumière.

