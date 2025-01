Chaque année, le troisième lundi du mois de janvier est férié aux États-Unis pour honorer Martin Luther King, grande figure du mouvement des droits civiques. Et en NBA, le MLK Day est synonyme de marathon puisque de nombreux matchs s’enchaînent, de tôt dans la soirée à tard dans la nuit ! Voici le programme.

Le programme du MLK Day

18h : Hornets – Mavericks

20h : Rockets – Pistons

20h30 : Grizzlies – Timberwolves

21h : Knicks – Hawks

21h30 : Cavaliers – Suns

23h : Warriors – Celtics

2h : Pelicans – Jazz

4h30 : Clippers – Bulls

Huit matchs sont au programme en ce lundi 20 janvier 2025 et cela commence dès 18h. Pendant que Donald Trump prendra officiellement les clés de la Maison Blanche du côté de Washington, les Hornets recevront les Mavs pour le premier match de la soirée. Clairement, ce ne sera pas le main event mais pour l’échauffement ça passe.

Ensuite, on aura droit à quelques duels intrigants : Rockets vs Pistons, Ja Morant vs Anthony Edwards (même si Ja est incertain), Trae Young au Madison Square Garden, et le duo Kevin Durant – Devin Booker face aux Cavaliers.

Le match de 23h sera un remake des Finales 2022, même si Golden State a perdu de sa splendeur depuis et que Draymond Green ainsi que Stephen Curry pourraient rater le match. L’opposition Pels – Jazz à 2h du matin tombe à pic si vous avez besoin de faire une sieste, tandis que les Clippers et les Bulls clôtureront le bal.

Une journée 100% basket en hommage à Martin Luther King

Tout au long de la soirée et de la nuit, les hommages à Martin Luther King s’enchaîneront sur les différents parquets et lors des retransmissions télévisées.

Chaque année, le MLK Day représente l’une des journées les plus importantes du calendrier NBA. C’est l’occasion pour la Grande Ligue d’honorer l’héritage de l’ancien pasteur, grande figure du mouvement des droits civiques et de la lutte contre le racisme aux États-Unis. Et cela fait depuis 1986 que ça dure. Autant dire qu’on est sur une vraie tradition.

À lire : Le MLK Day, l’une des journées les plus importantes de la saison NBA

Une tradition qui va donc se poursuivre aujourd’hui, avec un programme plutôt alléchant et de grosses performances en perspective. Profitez-en, ce n’est pas tous les jours qu’on a droit à cinq matchs à heure française !