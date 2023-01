Ce soir, c’est l’une des soirées les plus importantes de la saison régulière NBA : le Martin Luther King Day, ou MLK Day. Instaurée pour honorer l’action du pasteur en faveur des droits civiques pour les minorités ethniques, cette journée fériée aux États-Unis est également une date majeure pour la ligue de basket nord-américaine. Posez-vous, on vous explique.

Martin Luther King Jr.

Si vous n’avez pas dormi en cours d’histoire, ce nom sonne très rapidement dans votre esprit. Pasteur noir né à Atlanta en 1929, il militera à compter de 1954 en faveur des droits civiques aux États-Unis. Dans un pays marqué par une forte ségrégation raciale, notamment dans les États du Sud, il mène de nombreuses actions comme le boycott des bus de Montgomery suite à l’arrestation de Rosa Parks.

Son fait le plus célèbre restera néanmoins le discours historique intitulé “I have a dream” prononcé devant le Lincoln Memorial à Washington le 28 août 1963. Ayant obtenu le vote de plusieurs lois abolissant tout principe de ségrégation raciale aux États-Unis en 1964 et 1965, il se consacrera également par la suite à la lutte contre la pauvreté, tout en s’engageant également contre la guerre au Vietnam. Il est assassiné le 4 avril 1968 par James Earl Ray, un ségrégationniste. Un deuil national est prononcé par le président Lyndon Johnson et les funérailles du pasteur rassembleront plus de 300 000 personnes.

Le lien avec la NBA ? Vous ne le savez peut-être pas encore, mais il est très fort. Le 4 avril 1968, les Celtics de Bill Russell doivent affronter les Sixers de Wilt Chamberlain en Playoffs. Si le président de la NBA d’alors, Walter Kennedy, laisse la décision aux franchises, les propriétaires souhaitent maintenir le match. Très largement impliqué dans les combats pour l’égalité, Russell consulte son équipe – dont huit des dix membres sont noirs – pour savoir s’ils doivent jouer la partie. La même chose sera effectuée côté Sixers.

Les deux équipes acceptent finalement de participer, ne voulant pas créer des émeutes supplémentaires à celles qui ont éclaté dans une majeure partie des grandes villes du pays. Le match en question sera dénué d’âme, les joueurs n’ayant pas la tête au sport après le grand bouleversement de l’annonce de la mort de Martin Luther King Jr.

S’en suivront près de 15 ans de débats politiques pour tenter de faire du troisième lundi de janvier un jour férié dédié à l’hommage de l’homme qui a permis tant d’avancées civiles au pays de l’Oncle Sam. En 1983, le président Ronald Reagan signe une loi instaurant officiellement ce jour férié. Le MLK Day est né, il sera observé pour la première fois en 1986.

Arrivé en 1984 à la tête de la NBA, David Stern s’empare du sujet et instaure aussi un MLK Day : une journée spéciale de matchs le troisième lundi de janvier, durant laquelle les équipes joueront tout au long de la journée pour mettre en lumière l’action de Docteur King. Impliqué pour rendre la ligue la plus inclusive possible, Stern fait également preuve d’une sévérité exemplaire avec ceux qui refusent cette proposition. Le gouverneur de l’Arizona s’oppose à la tenue du jour férié ? La NBA n’organisera pas d’événement à Phoenix jusqu’en 1994.

Ce jour est depuis l’occasion d’utiliser l’audience de la ligue pour parler de l’histoire de Martin Luther King Jr, mais également pour évoquer son héritage et les combats actuels des minorités, dans un pays encore marqué par des actes racistes ces dernières années. Des matchs pour tout le monde, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs puisque la journée de matchs englobe une grande partie des fuseaux horaires prime time mondiaux.

Chaque année, une vingtaine d’équipes – 18 cette saison, pour être précis – jouent donc pour se souvenir de la vie du pasteur mais la totalité des franchises s’impliquent, comme les Nets qui ont tenu à effectuer leur hommage hier soir. La NBA organise également des actions sociales menées auprès des personnes dans le besoin lors de cette journée.

Continuing to honor the legacy of Dr. Martin Luther King Jr. pic.twitter.com/OCl9HyqHjL — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) January 15, 2023

Bon MLK Day à tous ! Au-delà du basket, le devoir de mémoire pour le combat d’un homme en faveur de l’égalité. Les joueurs vont nous régaler ce soir sur le terrain, en ayant à cœur de rendre hommage à Martin Luther King Jr, sans qui beaucoup de choses ne seraient sans doute pas pareilles aujourd’hui aux États-Unis.

Sources : France Info, ESPN, National Civil Rights Museum, NBA.