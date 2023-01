Amis parieurs, amies parieuses, comme chaque année la NBA nous régale de matchs en cette journée du Martin Luther King Day. En ce lundi 16 janvier, ce sont neuf matchs qui sont au programme. Et ça comme dès 19 heures sur le fuseau horaire de Châteauroux pour enchaîner jusqu’à tard dans la nuit mais avec 6 de ces 9 matchs qui auront démarré avant minuit ! Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposons – pour cette soirée exceptionnelle – une cote par match. Quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’an dernier, sur 12 matchs et donc 12 cotes, nous en avions passé 8 !! (Oui, nous nous lançons nous-mêmes des fleurs) Un très beau score car l’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

19h00 : Hornets (3,60) – Celtics (1,29)

20h30 : Bucks (1,17) – Pacers (5,20)

21h00 : Knicks (1,66) – Raptors (2,25)

21h00 : Wizards (2,20) – Warriors (1,69)

21h00 : Cavaliers (1,38) – Pelicans (3,10)

21h30 : Hawks (1,96) – Heat (1,85)

22h00 : Wolves (1,71) – Jazz (2,15)

00h00 : Grizzlies (1,19) – Suns (4,80)

04h30 : Lakers (1,37) – Rockets (3,15)

Pour votre premier pari, jusqu’à 150€ de paris gratuits à recevoir !

Si vous ouvrez un compte chez ParionsSport en Ligne, que vous y déposez jusqu’à 100€ (bonus maximum, avec 10€ ou 20€ ça marche aussi) et que, par exemple, vous jouez ces 100€ sur une cote à 2,00, vous pourrez avoir 200€ sur votre compte, soit un gain de 100€, si ça se passe bien évidemment. Et si ça ne passe pas, votre dépôt vous sera remboursé sous forme de paris gratuits jusqu’à 100€ qui vous seront crédités sur votre compte. Alors ? Qu’est-ce qu’on dit ?

Hornets – Celtics (19h00)

LaMelo Ball et Jayson Tatum minimum 25 points chacun (1,90) : LaMelo Ball a commencé sa saison en retard à cause d’une blessure. Au sein de ces Hornets confortablement installés au fin fond de la conférence Est, il reste une valeur assez sûre en termes de scoring. 24 points de moyenne par match et il vient de claquer deux fois de suite plus de 30 points face aux Raptors et aux… Celtics. Il aura les tirs et il peut faire tomber dedans. Côté Celtics, Jaylen Brown encore absent, Jayson Tatum aura tout loisir de prendre un grand nombre d’attaques à son compte. 25 points quoi Jayson, on compte sur toi pour assurer ta moitié de cette belle cote !

Bucks – Pacers (20h30)

Giannis Antetokounmpo minimum 25 points, 10 rebonds et 5 passes décisives (2,15) : le freak venu de Grèce n’a pas joué lors des deux derniers matchs, deux défaites contres ses grands amis du Heat. Juste avant, dans une victoire contre les Hawks, il s’était trouvé en grande difficulté pour scorer avec un tout petit 3/10 au tir pour seulement 7 points au final. Giannis Antetokounmpo sera de retour ce soir, possiblement bien énervé. C’est tout ce qu’on veut ici. 25 points, il l’a fait 28 fois sur 35 matchs. 10 rebonds, il l’a fait 25 fois sur 35. 5 passes décisives, il les a donnés 21 fois sur 35. Les trois en même temps : 12 fois sur ces fameux 35 matchs. Bref, on demande à Giannis de nous poser ses moyennes de la saison. Pas plus mais surtout pas moins.

Knicks – Raptors (21h00)

Jalen Brunson minimum 20 points, 3 rebonds et 5 passes décisives (1,85) : les Knicks tournent bien actuellement et Jalen Brunson n’est clairement pas étranger à cette bonne dynamique. Le meneur de New York tourne à plus de 22 points, 3 rebonds et 6 passes décisives cette saison, des chiffres qui montent à pratiquement 32-6-6 depuis le début de l’année 2023. De quoi être relativement confiant concernant le pari de ce soir. Certes NY est en back-to-back, mais 20 points – 3 rebonds – 5 passes pour Brunson face à Toronto, ça devrait passer.

Wizards – Warriors (21h00)

Les Wizards mènent à la mi-temps (1,94) : pari un peu insolite mais pas inintéressant pour autant. Au contraire. On sait à quel point les Warriors galèrent à l’extérieur cette année, on sait aussi qu’ils jouent en back-to-back ce soir à Washington et qu’ils seront privés de Klay Thompson (en plus d’Iguodala, Kuminga, Wiseman et J. Green). Cela peut permettre à Washington de prendre les commandes en début de match devant son public, surtout que les Wizards sont eux pratiquement au complet. Seul Bradley Beal est incertain, mais Bealou pourrait faire son retour.

Cavaliers – Pelicans (21h00)

Donovan Mitchell minimum 25 points et les Cavs gagnent (2,20) : l’arrière des Cavs tourne à presque 29 points par soir depuis le début de la saison. Sur les 39 matchs auxquels il a participé, il a atteint des 25 unités à 26 reprises. Comme en plus les Cavs viennent de perdre à Minnesota dans une rencontre où Mitchell est resté coincé à 14 points, nous avons là ce qu’on appelle un bon spot dans le jargon. La défense des Pelicans est très solide mais l’ami Donovan aura les tirs qu’il faut pour scorer et son agressivité sera essentielle dans cet exercice. Pour ce qui est de la victoire de Cleveland, on rappelle que les Pelicans sont toujours privés de Zion Williamson et de Brandon Ingram.

Hawks – Heat (21h30)

Trae Young minimum 20 points, 3 rebonds et 7 passes décisives (2,95) : la cote est haute !! Trae Young est annoncé “probable” pour le match de ce soir contre le Heat. Il devrait donc jouer mais c’est à surveiller tout de même au cas où il nous fasse faux bond. Ensuite, imaginer le meneur des Hawks marquer 20 points et distribuer 7 caviars, même contre une très bonne défense comme celle de Miami, cela n’a rien d’incroyable. Le risque se situe donc sur le fait d’avoir les trois lignes statistiques sur le match et spécifiquement sur les rebonds. 2,8 par match en moyenne pour le lutin d’Atlanta. On n’est pas loin du compte. Pour une cote à 2,95, ça fait pas mal de bons arguments, non ?

Wolves – Jazz (22h00)

Le Jazz gagne (2,15) : certes Minnesota est sur une bonne dynamique, mais Minnesota a aussi une infirmerie bien remplie. Outre Karl-Anthony Towns qui est absent depuis plusieurs semaines, Rudy Gobert est sorti sur blessure lors du dernier match contre Cleveland, et Anthony Edwards est incertain pour la rencontre face à Utah ce soir. Autrement dit, ça fait beaucoup de bobos et Utah pourrait bien en profiter. Le Jazz n’est jamais facile à jouer, surtout au vu du niveau actuel de Jordan Clarkson. Il faudra néanmoins surveiller le statut de Lauri Markkanen, incertain pour cette rencontre.

Grizzlies – Suns (00h00)

Les Grizzlies marquent minimum 121 points (1,95) : les Grizzlies sont en pleine bourre actuellement, notamment en attaque. 130, 135, 121, 123, 123, 131, voilà le total de points inscrits par Memphis dans chacun de ses six derniers matchs. Face à une équipe des Suns en chute libre, la bande de Ja Morant pourrait bien se faire plaisir et proposer un nouveau carton offensif. 121 points minimum, la cote est à 1,95. Pour les plus ambitieux, sachez qu’elle monte à 2,05 pour plus de 122 points.

Lakers – Rockets (04h30)

Les Rockets première équipe à 10 points (1,90) : typiquement le genre de cote sur laquelle il ne faut pas miser sa maison tant elle contient une part d’aléatoire plus élevée que d’autres. Les deux équipes sont en back-to-back après avoir perdu la nuit dernière. On mise ici sur le fait que le retour à l’action de Jalen Green (après un match de suspension) va booster l’attaque et l’entame de match de Houston. De l’agressivité texane en début de rencontre, 4 paniers qui font filoche dont deux derrière l’arc pendant que les Angelinos prennent leur temps. C’est tout ce qu’on demande.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits !

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

Pariez sur la NBA avec ParionsSport en Ligne