Dans une saison pas simple au niveau des résultas, les Raptors vivent également des moments compliqués en coulisses. À l’approche de la trade deadline, Toronto est la franchise qui apparaît le plus dans les rumeurs… et C.J. McCollum en rajoute une couche.

Ils nous avaient habitués à mieux…

Les Raptors vivent une première partie de saison 2022-23 compliquée. 11ème de la Conférence Est avec 19 victoires et 24 défaites, Toronto n’y arrive pas et se retrouve dans une situation difficile. Ça attaque mal, ça défend mal… Bref, un jeu pas forcément au niveau habituel, le tout avec des joueurs en dessous, Scottie Barnes et Fred Van Vleet en tête. Et même si les Dinos restent sur trois victoires sur les cinq derniers matchs, ce n’est pas suffisant pour rassurer la franchise canadienne.

Toronto vit également des moments compliqués en interne. Les résultats moyens installent le doute dans la tête du front office et certains alimentent les rumeurs depuis plusieurs semaines. Ce n’est pas la première fois que la franchise canadienne est citée parmi celle qui pourraient bouger le plus d’ici le 9 février, et avec plusieurs joueurs avec une grosse valeur marchande, la franchise a les arguments. Et dans tout le marasme actuel chez les Raptors, C.J. McCollum affirme dans son podcast qu’il pourrait y avoir du mouvement à prévoir à Toronto.

“Je pense qu’en termes de besoins ou de manques, quelque chose va se passer, mais je ne sais pas quoi. Il y a des rumeurs sur certains joueurs de l’équipe qui ne sont pas heureux… À cause du tampering, je ne peux pas parler de ça mais je pense qu’ils vont bouger quelqu’un.”

Le président du syndicat des joueurs en rajoute une couche et continue d’alimenter les rumeurs. Les Raptors ont besoin de changement et pourraient chambouler leur effectif. Ce n’est pas un secret, Toronto possède de nombreux assets et pourrait changer son effectif. Gary Trent Jr notamment qui est fin de contrat à la fin de cette saison. L’arrière qui bénéficie d’une player option, ne devrait pas l’activer et sa franchise pourrait s’en débarrasser afin de ne pas le perdre contre rien. L’arrière polyvalent possède une grosse cote dans la Ligue et pourrait donc quitter le Canada cet hiver.

Mais ce n’est pas le seul joueur à revenir dans les pourparlers, Fred VanVleet fait également l’actualité hors des parquets. À 28 ans, FVV pourrait aussi devenir agent libre et pense à son avenir. Celui qui a une player option a démenti avoir reçu une offre de prolongation et apparaît de plus en plus de rumeurs, notamment du côté de la Conférence Ouest. Le sosie officiel de Drake a des statistiques en baisse et n’apporte plus autant qu’espéré au groupe de Nick Nurse. Ces mauvaises performances sont peut-être le signe d’une fin de cycle pour l’ami Fred à Toronto.

Alors bougeront ou bougeront pas, les Raptors sont dans un dilemme et devront prendre des décisions d’ici le 9 février. En tout cas, la franchise canadienne sera sans aucun doute scrutée à la trade deadline.

Source texte : HoopsHype, podcast “Pull Up”