Une pièce de plus dans l’éternel débat LeBron James – Michael Jordan, on prend pour un Blue Monday non ? C’est aujourd’hui Doc Rivers qui a fait part de son avis, après le match entre Lakers et Sixers. Si pour lui, Michael Jordan est le plus grand, c’est bien LeBron qui possèderait la plus belle carrière.

Tout en nuance le Doc, il sait très bien que mentionner LeBron et Michael dans la même phrase revient à balancer une allumette dans une flaque d’essence sur la planète basket. Après avoir battu les Lakers au terme d’un finish… raté des Angelinos, le tacticien de Philadelphie a mis les formes pour parler des performances exceptionnelles de Bronbron, 38 ans sur la carte d’identité mais plus 23 ou 24 dans le jeu pratiqué. On ne va pas parler plus, voici sans attendre les propos tenus par M’sieur Rivers.

“Je pense qu’il aura la plus grande carrière de tous les temps. Je pense qu’il l’a déjà. Et ce n’est pas… Je pense que Michael Jordan est le plus grand de tous les temps, mais ça n’enlève rien à LeBron. LeBron a la meilleure carrière” – Doc Rivers

L’approche est intéressante. Bien sûr que l’aura de Michael Jordan est intouchable, car il incarne aujourd’hui encore la NBA. L’homme qui a permis l’explosion de la ligue à l’international, c’est lui. Vainqueur né, tempérament ardent, statistiques d’un autre monde… On ne va pas refaire sa vie, mais il coche bien sûr toutes les cas de ce qu’un “plus grand joueur” d’une ligue devrait être.

Pour autant, accomplir autant que LeBron James à 38 ans est tout simplement prodigieux. Rappel des stats du King cette saison ? 29,2 points, 8,9 rebonds et 6,4 passes, le tout à 50,7% au tir. À 38 ans. Juste, le niveau de n’importe quoi de cette phrase. On y rajoute des titres dans trois franchises différentes – Heat, Cavaliers, Lakers – et surtout 364 points pour devenir le meilleur marqueur NBA de tous les temps. Le débat est loin d’être fini entre les deux légendes, mais cette déclaration de Doc Rivers permet d’apporter une forme de nuance toute à fait louable.

Doc Rivers on LeBron James: “I think he’s going to have the greatest career of all time. I think he’s already had it. And that’s not … I think Michael [Jordan] is the greatest of all time, but that doesn’t take anything away from LeBron. LeBron’s had the greatest career” — Dave McMenamin (@mcten) January 16, 2023

Michael Jordan ou LeBron James ? Pour le Doc, c’est un peu des deux. En même temps, il a compris une chose ce cher monsieur : tous deux sont des monstres, tous deux méritent une reconnaissance à la hauteur de leur légende.

Source : Dave McMenamin