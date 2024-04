LeBron James dépasse Michael Jordan au nombre de matchs à 30 points et plus

Cette nuit LeBron James n’a pas seulement marqué 40 points à 39 ans, cette nuit LeBron James a dépassé Michael Jordan dans un classement. Et comme souvent, quand Michael Jordan est dépassé dans un classement, on en a vu des vertes et des pas mûres au niveau réactions.

C’est une constante cette saison et ce le sera tant que LeBron James jouera en NBA : chaque match ou presque est l’occasion d’un nouveau record pour le King. A 39 ans le meilleur scoreur de l’histoire de la NBA continue de casser des reins chaque soir (encore 40 points cette nuit face aux Nets, à 450% au tir), et cette nuit une statistique a attiré notre attention, et celles des supporters des “deux camps” : LeBron James a dépassé Michael Jordan au nombre de matchs à 30 points et plus en carrière.

LeBron James now holds the record for the most 30-point games in NBA history

1. LeBron James: 672

2. Michael Jordan: 671

3. Wilt Chamberlain: 557

(h/t @georgemikan ) pic.twitter.com/R660d3EVN2

— NBACentral (@TheDunkCentral) April 1, 2024



672 fois. 672 fois LBJ a scoré 30 points, selon nos recherches de lundi de Pâques il en a scoré beaucoup plus que 30 “à de nombreuses reprises”, et ça nous donne donc une nouvelle preuve de sa présence au plus haut niveau depuis… un bail. Là où cette stat devient intéressante néanmoins, c’est que le fait de voir LeBron dépasser Jordan au classement a réveillé l’appétit de quelques brontosaures et autres dimétrodons, ne se faisant pas prier pour nous rappeler que Michael avait eu besoin de 400 matchs… de moins (!) pour atteindre ce score. Un chiffre assez incroyable qui traduit si besoin est de l’appétit gargantuesque de MJ, mais un chiffre qui ne veut pas dire que LBJ est 400 fois plus nul que Jojo, puisque c’est à peu près les conclusions qu’on a vu passer entre les différents EHPAD cette nuit.

Peut-on se satisfaire du niveau et de la longévité d’un homme sans forcément dénigrer le niveau d’un autre ? Peut-on se remémorer la folie de cet autre sans pour autant passer sous silence les records du premier cité ? Allez, faites un effort, oubliez ça et allez donc trouver les œufs cachés dans le jardin.