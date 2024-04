Le Thunder est officiellement de retour en Playoffs !

On le savait tous, mais il fallait encore mettre le coup de tampon. C’était acté, mais il manquait la dernière paraphe. Et comme (très) souvent, c’est Shai Gilgeous-Alexander qui s’en est chargé. Le Thunder est de retour en Playoffs !

C’est officiel depuis quelques heures, le Thunder d’Oklahoma City est de retour en Playoffs, trois ans après sa dernière participation. A l’époque OKC avait fait appel à Chris Paul, bien ouej, pour encadrer et faire progresser un futur crack, et ce matin cet ancien futur crack est dans le Top 2 MVP, a les stats de prime Jordan (…) et il mène son équipe à la première place de l’Ouest à dix matchs de la fin de la saison.

Bonus track ? C’est également sur un shoot à la dernière seconde au Madison Square Garden qu’il a hier validé le retour du Thunder en postseason.

Certains prédisaient une très belle saison des hommes de Mark Daigneault ? D’aucuns imaginaient que ce fûmes aussi beau, aussi fort. Nicolas V cette phrase est pour toi, et on s’arrêtera là merci. Bref, après 74 matchs joués le Thunder affiche un – quoiqu’on en dise – incroyable 52-22, et a encore l’occasion de disputer (à Denver et Minnesota) la première place de la Conférence Ouest.

Mesdames et messieurs ?

C’est officiel.

Le Thunder est de retour en Playoffs.

Cette victoire assure à OKC de ne pas participer au playin tournament.

On va revoir le Thunder en PO ! 👏

Il aura fallu 3 petites saisons à OKC sans Playoffs pour reconstruire un tout nouveau projet d’exception.

La bulle de 2020, avec Chris Paul et un jeune SGA.

Passage par le fond, puis remontée saisissante.

Le Thunder est de retour aux sommets de l’Ouest.

22 et 24 victoires en 2021 et 2022, on montre le bout de son nez en 2023 avec 40 wins, et cette année est donc la bonne, avec un candidat MVP (Shai), un All-Star qui n’a de particularité que de ne pas encore l’être (Jalen Williams) et un rookie dont on parlerait H24 si Wemby n’existait pas (Chet Holmgren). Finalistes NBA en 2012 avec un Big 3 tout jeune (Durant, Westbrook, Harden) qui se scindera finalement assez vite, la franchise de l’Oklahoma a de quoi voir venir. Et si le parcours de ces Playoffs 2024 sera quoiqu’il arrive semé d’embûches (Lakers, Clippers et Nuggets potentiellement dans l’ordre jusqu’aux Finales de conf), le retour parmi les grands est acté. Et au vu de l’âge moyen du roster, du niveau des leaders et de la manière avec laquelle est gérée la franchise, on ose imaginer que le Thunder n’a pas fini de nous étonner. Parce qu’on est tous, au final, des Nicolas V.