Shai Gilgeous-Alexander out pour trois semaines : la cheville est touchée mais pas le moral du Thunder, on ressort le tank avec le sourire

Bizarrement, la nouvelle n’a pas forcément été accueillie avec la tristesse habituelle à Oklahoma City. On ne dit pas que c’est tant mieux, parce que voir un génie pareil touché aussi souvent nous fout les noises, mais on dit surtout que Sam Presti et le Thunder vont tranquillement pouvoir perdre tous leurs matchs sans que personne n’y trouve rien à redire. Comme la vie est bien faite.

Un mal pour un bien, le malheur des uns fait parfois le bonheur des autres, il n’y a pas de saison de la raclette. On a peut-être inséré un message subliminal dans cette phrase mais vous avez compris l’essentiel : Shai Gilgeous-Alexander manquera trois semaines de compétition à cause d’une entorse à la cheville droite et ça fait chier, mais pas tant que ça finalement car si le simili All-Star voit encore une fois sa progression freinée on connait une franchise qui doit se dire que l’un dans l’autre on s’en sort pas mal. Pour la faire courte ? Depuis deux ans et le départ de Chris Paul, avec qui il est impossible de perdre en régulière, le Thunder nous refait la même histoire à chaque fois. On commence par gagner quelques matchs histoire de chauffer un peu la fanbase, mon dieu qu’ils sont forts Shai Gilgeous-Alexander et Josh Giddey, et si ce Thunder n’était finalement pas si mauvais que ça. Puis quelques blessures, on se rend compte que ça ne sert à rien de finir douzième, alors on décrète la fin du bal et on attend sagement la Lottery en espérant tirer le gros lot en plus de détenir, déjà, environ vingt tours de Draft acquis ça et là depuis quelques années par l’architecte Sam Presti.

Caramba, on y retourne, et on a donc appris hier soir que Shai Gilgeous-Alexander, crack du coin et franchise player en puissance d’OKC, serait absent au moins jusqu’à la coupure du All-Star Game. Oh bah mince alors. On va donc pouvoir faire le push pour un Josh Giddey leader des troupes du haut de ses 14 ans, on va pouvoir réactiver Théo Maledon et/ou Tre Mann et, surtout, on va pouvoir de nouveau prendre des branlées logiques et bienvenues, pour valider, vous verrez, officiellement la dernière place de l’Ouest et, si possible, celle de la NBA tout court. On rappelle pour le coup que les trois pires bilans de la Ligue se partagent le même pourcentage de chance de chopper le first pick à la Draft et on devrait donc partir sur une sacrée bataille à quatre entre le Magic, les Pistons, les Rockets et le Thunder pour savoir qui sera le plus nul de la bande.

Bien tristes ici pour le jeune Shai, mais bien obligés aussi de reconnaitre que le destin est quand même coquin dans l’Oklahoma. On espère au moins que Sam Presti et Mark Daigneault ont fait semblant d’être tristes en apprenant la nouvelle, au moins par respect.