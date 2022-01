La semaine des Français en NBA : Killian Hayes et Théo Maledon reprennent un peu de poil de la bête, la promo 2020 n’a pas dit son dernier mot

Petite habitude à prendre cette saison, il vous suffira de débarquer ici chaque dimanche pour savoir de quoi la semaine de nos Français de NBA fut faite, avec ce qu’il faut de stats et de prose incroyable pour se sentir bien. Cette semaine ? Des porte-drapeaux en difficulté alors la jeunesse prend les choses en main, alors qu’en G League un ou deux loulous s’éclatent en attendant, peut-être, qu’on leur donne leur chance un jour à l’étage du dessus.

# EVAN FOURNIER

Une semaine bien timide jusqu’à ce gros match individuel à Milwaukee mais ponctué d’une nouvelle défaite pour les Knicks. De plus en plus mentionné dans les rumeurs de trade, Evan n’y arrive décidément pas et semble parfois bouffé par cette pieuvre qu’est New York. C’est pas le premier, c’est pas le dernier, mais ça reste dur de voir Vavane claquer sa pire saison statistique depuis bientôt dix ans. Ca va revenir, reste à savoir où et quand.

Knicks vs Clippers : 14 points à 5/12 au tir dont 4/8 du parking, 4 rebonds, 2 passes et 1 steal en 28 minutes

Knicks @ Cavaliers : 7 points à 3/9 au tir dont 1/6 du parking en 21 minutes

Knicks @ Heat : 7 points à 2/7 au tir dont 2/5 du parking et 1/2 aux lancers, 2 rebonds et 1 steal en 20 minutes

Knicks @ Bucks : 25 points à 10/19 au tir dont 5/12 du parking et 0/1 aux lancers, 7 rebonds, 3 passes, 1 steal et 1 contre en 32 minutes

# RUDY GOBERT

Une apparition face aux Warriors puis un retour sur le banc pour voir son équipe galérer en l’absence des ses principaux leaders. Difficile mois de janvier entre le mollet qui grince et le protocole COVID imposé quelques jours durant, il ne faudrait pas manquer trop de matchs dans la course au DPOY mais on nous fait signe dans l’oreillette que Draymond Green ne joue pas beaucoup au basket non plus en ce moment. Prochaine échéance… une troisième sélection pour le All-Star Game ?

Jazz @ Warriors : 12 points à 5/10 au tir dont 0/1 du parking et 2/2 aux lancers, 18 rebonds, 3 passes et 1 steal en 36 minutes

Jazz @ Suns : DNP

Jazz vs Suns : DNP

Jazz @ Grizzlies : DNP

# NICOLAS BATUM

Capitaine Nico s’en donne à cœur joie cette saison et nous lâche tout simplement ses meilleurs pourcentages au tir en carrière. Ce qui aide bien des Clippers amputés de leurs deux meilleurs joueurs mais qui résistent et font très bonne figure grâce à d’étonnants renforts nommés Nico, Amir ou Luke, entre autres. A ce rythme-là le squad de Tyronn Lue va aller nous chercher une place en Playoffs et ce sera déjà un petit exploit et, qu’on se le dise, Monsieur Batum est l’une des principales satisfactions de cette drôle de saison. Dans la fleur de l’âge le type, et c’est beau à voir.

Clippers @ Knicks : 6 points à 2/7 du parking, 2 rebonds, 3 passes et 2 steals en 25 minutes

Clippers @ Wizards : 0 point à 0/1 au tir et 4 rebonds en 8 minutes

Clippers @ Magic : 12 points à 4/7 au tir dont 4/6 du parking, 7 rebonds, 2 passes et 1 steal en 22 minutes

Clippers @ Heat : 12 points à 5/10 au tir dont 2/7 du parking, 1 rebond et 2 passes en 22 minutes

# FRANK NTILIKINA

C’est davantage grâce à quelques blow-outs qu’on a pu voir Frank Ntilikina cette semaine, le tout au relai d’un certain meneur aussi slovène qu’indéboulonnable. Jason Kidd ne demande pas grand chose à son meneur français, défendre et mettre des tirs pour être précis, et Franky s’accommode de ses tâches assez sérieusement. Lui est quasiment sûr de jouer les Playoffs et pourrait y avoir un rôle intéressant dans une équipe de plus en plus ambitieuse, tout bénef pour la carrière de l’ancien joueur de la SIG et des Knicks.

Mavericks vs Grizzlies : DNP

Mavericks @ Warriors : 7 points à 3/6 au tir dont 1/3 du parking, 5 rebonds et 1 passe en 18 minutes

Mavericks @ Blazers : 8 points à 3/6 au tir dont 2/4 du parking et 1 passe en 15 minutes

Mavericks vs Pacers : 9 points à 3/6 au tir dont 0/1 du parking et 3/4 aux lancers, 2 rebonds et 2 passes en 17 minutes

# KILLIAN HAYES

Blessé à la hanche après être lui aussi passé par la case protocole COVID, Killian Hayes a découvert cette semaine un rôle tout à fait nouveau pour lui : celui de… back-up de Cory Joseph. Passé l’intitulé peu honorifique, arguons que la décision de Dwane Casey est plutôt bien pensée, comme quoi les miracles arrivent, et Kiki a en tout cas montré de belles choses, notamment dans le Merdico face au Magic lors duquel il a tout simplement été le meilleur joueur de son équipe. Présent en défense, confiant dans son tir et toujours aussi futé au playmaking, Kiki a trouvé une vraie place l’espace de trois matchs et c’est peut-être le début de quelque chose pour le sophomore français. On y croit ? Ouais, toujours, bien sûr.

Pistons @ Nuggets : 8 points à 3/5 au tir dont 2/3 du parking, 3 rebonds, 5 passes et 2 contres en 25 minutes

Pistons vs Nuggets : 6 points à 2/8 au tir dont 0/3 du parking et 2/2 aux lancers, 2 rebonds, 8 passes et 2 steals en 29 minutes

Pistons @ Magic : 11 points à 3/8 au tir dont 0/3 du parking et 5/6 aux lancers, 6 rebonds, 6 passes, 1 steal et 2 contres en 25 minutes

# TIMOTHE LUWAWU-CABARROT

RAS cette semaine pour Tim Cabs, on reste scotché au bout du banc de Hawks qui jouent beaucoup mieux au basket depuis quelques semaines. La trade deadline approchant on ne se prononcera pas trop sur l’avenir de Timou en Georgie. Pour l’instant ça ne bouge pas, pour l’instant ça gagne et ça rigole, pourvu que ça dure.

Hawks @ Hornets : 3 points à 1/1 du parking en 1 minute

Hawks vs Kings : des barres de rire face aux Kings pendant 4 minutes

Hawks vs Celtics : 3 points à 1/1 du parking en 2 minutes

# KILLIAN TILLIE

Killian vit sa meilleure vie dans le Tennessee et fait partie intégrante de l’excitant projet des Grizzlies. John Konchar lui a quelque peu piqué sa place de joker de luxe au poste 4 mais pas de panique, car un mec qui s’appelle Konchar ne peut juste pas jouer 30 minutes tous les soirs. Bon, Tillie s’appelle bien Killian hein mais on ne juge pas, ça doit être un truc générationnel et il y en a de plus en plus. C’est qu’on se fait vieux nous, mais l’important reste bien que Kiki Titi a le poignet bien affuté et qu’il continue à s’éclater avec les jeunes cracks de Memphis.

Grizzlies @ Mavericks : 7 points à 3/6 au tir dont 1/3 du parking, 2 rebonds, 3 passes et 3 steals en 22 minutes

Grizzlies @ Spurs : 3 points à 1/3 du parking, 1 rebond et 2 passes en 16 minutes

Grizzlies vs Jazz : 5 points à 2/4 au tir dont 1/3 du parking et 1 rebond en 16 minutes

Grizzlies vs Wizards : 6 points à 2/3 du parking, 1 rebond, 1 passe, 1 steal et 1 contre en 16 minutes

# YVES PONS

Tiens, on a revu Yvounet sur un parquet de basket, ça faisait une paie mine de rien.

Grizzlies @ Mavericks : DNP

Grizzlies @ Spurs : DNP

Grizzlies vs Jazz : DNP

Grizzlies vs Wizards : 2 minutes de jeu, ce qui porte son total à 22 cette saison

Et en G League…

Memphis Hustle vs South Bay Lakers : DNP

Memphis Hustle vs South Bay Lakers : DNP

# THEO MALEDON

Il a explosé tout le monde en G League pendant deux semaines et il a donc logiquement réintégré le groupe de Mark Daigneault en NBA. Un statut qui devrait être confirmé maintenant que Shai Gilgeous-Alexander est sur le flanc, et Théo a donc trois semaines pour faire ses preuves et montrer au staff d’OKC qu’il peut être l’un des principaux conducteurs du tank d’OKC jusqu’en avril.

Thunder vs Bulls : DNP

Thunder vs Pacers : 3 points à 1/3 au tir dont 0/1 du parking et 1/2 aux lancers, 2 rebonds et 2 passes en 13 minutes

Et en G League…

Oklahoma City Blue @ Birmingham Squadron : 24 points à 8/14 au tir dont 3/5 du parking et 5/6 aux lancers, 5 rebonds, 4 passes et 2 steals en 29 minutes

Oklahoma City Blue @ Birmingham Squadron : 29 points à 13/20 au tir dont 2/3 du parking et 1/1 aux lancers, 5 rebonds, 8 passes et 2 steals en 35 minutes

Oklahoma City Blue @ Salt Lake City Stars : DNP

Oklahoma City Blue @ Agua Caliente Clippers : DNP

Et en G League…

# SEKOU DOUMBOUYA

Un seul petit match pour le Seks cette semaine mais toujours dispo pour Frank Vogel, et la story Stanley Johnson est là pour prouver que tout reste possible en NBA, surtout avec les Lakers. Sekou reste dans les petits papiers et c’est déjà pas mal.

South Bay Lakers @ Memphis Hustle : DNP

South Bay Lakers @ Memphis Hustle : DNP

South Bay Lakers @ Texas Legends : 10 points à 4/8 au tir dont 1/3 du parking et 1/1 aux lancers, 6 rebonds, 3 passes et 1 steal en 18 minutes

# OLIVIER SARR

Désormais parmi les joueurs majeurs du Blue d’OKC en G League, lui aussi attend qu’on lui donne sa chance chez les grands après un premier passage plus ou moins remarqué en décembre. Le temps est son allié, mais pas autant que son envergure de paon royal.

Oklahoma City Blue @ Birmingham Squadron : 9 points à 4/5 au tir dont 1//2 du parking, 2 rebonds et 3 passes en 14 minutes

Oklahoma City Blue @ Birmingham Squadron : 10 points à 5/11 au tir, 3 rebonds et 1 contre en 17 minutes

Oklahoma City Blue @ Salt Lake City Stars : DNP

Oklahoma City Blue @ Agua Caliente Clippers : 4 points à 2/9 au tir, 9 rebonds et 1 passe en 16 minutes

# JOEL AYAYI

Difficile de se faire une place dans le roster très blindé des Wizards, mais au moins Joel reste disponible en enchainant les bonnes perfs avec le Go-Go de Washington. A voir comment la trade deadline sera gérée dans la capitale et on espère que le frangin de Valou montrera le bout de son nez au printemps sur les parquets de NBA.

Capital City Go-Go vs Windy City Bulls : 11 points à 5/9 au tir dont 1/2 du parking, 3 rebonds, 1 passe et 1 steal en 25 minutes

Capital City Go-Go vs Westchester Knicks : 14 points à 7/12 au tir dont 0/4 du parking, 5 rebonds, 5 passes et 2 steals en 32 minutes

Capital City Go-Go vs G League Ignite : 9 points à 4/7 au tir dont 1/3 du parking, 2 rebonds, 5 passes, 3 steals et 1 contre en 32 minutes

# JAYLEN HOARD

Jaylen a disparu de la rotation du Blue et ce n’est pas bon signe. On reste cependant sur un avenir hasardeux compte tenu du projet chelou du Thunder, avec des groupes différents quasiment chaque soir, autant en NBA qu’en G League.

Oklahoma City Blue @ Birmingham Squadron : 0 point à 0/1 au tir, 2 rebonds et 1 steal en 4 minutes

Oklahoma City Blue @ Birmingham Squadron : 0 point à 0/1 au tir, 2 rebonds, 1 passe et 1 steal en 5 minutes

Oklahoma City Blue @ Salt Lake City Stars : DNP

Oklahoma City Blue @ Agua Caliente Clippers : DNP

# PETR CORNELIE

Snobé par la Grande Ligue et les Nuggets au profit de Davon Reed, Petr sèche mais se venge sur les arceaux de G League. 18 points et 17 rebonds de moyenne avec le Gold depuis sa rétrogradation, disons qu’il garde la main chaude et c’est déjà ça.

Grand Rapids Gold @ Motor City Cruise : 21 points à 8/13 au tir dont 3/7 du parking et 2/2 aux lancers, 16 rebonds et 1 passe en 32 minutes

Grand Rapids Gold @ Cleveland Charge : 14 points à 4/11 au tir dont 2/9 du parking et 2/2 aux lancers, 16 rebonds, 2 passes et 4 steals en 32 minutes

Grand Rapids Gold @ Cleveland Charge : 17 points à 7/13 au tir dont 2/4 du parking et 1/3 aux lancers, 18 rebonds, 3 passes, 1 steal et 3 contres en 36 minutes

