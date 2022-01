Programme NBA : Nikola Jokic et Giannis Antetokounmpo se croisent cette nuit, le premier en 30/20/10 a gagné

Petit programme familial ce soir en NBA avec huit matchs dont trois auront lieu à des heures tout à fait passables pour nous petits Français. Commencer son dimanche soir avec les Lakers à l’heure de l’apéro et le terminer avec un duel entre les deux derniers MVP ? Que demande le peuple, sincèrement.

# LE PROGRAMME DU DIMANCHE 30 JANVIER 2022

19h : Hawks – Lakers (en direct sur BeIN Sports 3)

Hawks – Lakers 19h : Hornets – Clippers

Hornets – Clippers 21h30 : Bulls – Blazers (en direct sur BeIN Sports 3)

Bulls – Blazers 0h : Pistons – Cavs

Pistons – Cavs 1h : Magic – Mavs

Magic – Mavs 1h : Bucks – Nuggets

Bucks – Nuggets 2h : Wolves – Jazz (en direct et en VO sur BeIN Sports 4)

Wolves – Jazz 2h : Suns – Spurs

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Bucks – Nuggets (1h) : mon premier tourne à 28,8 points, 11,3 rebonds, 5,9 passes, est deux fois MVP, une fois DPOY, champion NBA et MVP des Finales en titre, mon second émarge cette saison à 26,2 points, 13,8 rebonds et 7,7 passes et est MVP en titre. Sangoku vs Freezer sur Namek, Ryu vs Ken ou Gandia vs Tokyo choisissez vos références mais cette nuit en tout cas c’est le gotha qui se croise à Milwaukee, deux hommes qui s’assoient littéralement sur tout le monde depuis des années et qui sont actuellement dans leur prime, enfin il nous semble. Les Bucks semblent cette saison encore plus armés que les Nuggets mais sans aucun doute la guerre de ce soir sera une guerre des chiffres, entre deux calculettes humaines qui joueront à qui atteint 70 en TTFL le premier. Im-man-quable !

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Un probable feu d’artifice dès le début de soirée entre des Hawks très en forme et des Lakers bien souvent permissifs et dont on ne sait pas à l’heure de ces lignes qui de Russell Westbrook, LeBron James ou Anthony Davis sera présent.

Une bonne partie du Top 10 de demain avec les Hornets de LaMelo Ball et Miles Bridges face aux valeureux Clippers de Nicolas Batum.

Les Bulls qui pourraient se rassurer face à des Blazers toujours aussi pacifiques en défense.

Cade Cunningham face à Evan Mobley et, peut-être, une page importante de la course au trophée de Rookie Of the Year 2022.

Luka Doncic face au Magic, attention au 32/12/12 en 26 minutes.

Des Wolves ambitieux face à un Jazz qui sera peut-être encore amputé de ses leaders, dommage car on adore ces duels entre Karl-Anthony Towns et Rudy Gobert, même si en général Rudy les aime un peu moins.

Un nouveau récital de Devin Booker face aux Spurs, on part sur un 44/8/8 ) 17/23 au tir.

Rendez-vous à 19h pour débuter cette grosse soirée, soirée qui pourrait basculer en mode « énorme » soirée quand les deux derniers MVP entreront en scène. D’ici-là ? Petite sieste hein, c’est un conseil, parce qu’il faut prendre le sommeil où il est.