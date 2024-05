Que ceux qui avaient misé sur une première place du Thunder cette saison dans la Conférence Ouest lèvent le doigt. Maintenant, que les menteurs baissent la main. Combien reste-t-il de mains ? Zéro, merci.

Cette nuit le Thunder a laissé passer une superbe chance d’offrir à son public un merveilleux Game 7. A chaud les regrets sont immenses, des “coupables” peuvent être identifiés (Jalen Williams et Chet Holmgren souvent rincés sur cette série, Josh Giddey exposed), mais au final, ce qu’on doit retenir de cette équipe et de cette saison 2023-24, c’est une bande de sauvageons qui a roulé sur une bonne partie de la NBA toute l’année.

Shai Gilgeous-Alexander a terminé deuxième au classement MVP, Chet Holmgren deuxième à celui du ROY et Jalen Williams est sur le podium des meilleurs sophomores, alors que Mark Daigneault a validé tout ça avec un trophée de COY bien mérité. 58 victoires et 24 défaites, une première place à l’Ouest récupérée au dernier soir de la régulière, un coup de balai ultra sérieux contre les Suns, et donc cet échec en six matchs face aux Mavericks de Luka Doncic et Kyrie Irving, une fin tristounette mais le livre entier aura été un délice.

Après des années de reconstruction et avec un bel empilage de picks couplé à une équipe déjà très compétitive, la base est saine et très encourageante pour la suite. Séchez vos larmes messieurs, vous nous avez fait kiffer, et on sait que ce n’est que le début.