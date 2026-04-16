NBA Playoffs 2026 : Spurs – Blazers, la preview !

Nous voici aux portes des Playoffs NBA 2026, et l’heure est évidemment aux previews ! Huit previews en quatre jours, et aujourd’hui place à la première série de Victor Wembanyama : Spurs – Blazers.

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Victor Wembanyama va vivre sa première série de Playoffs en NBA tout comme Stephon Castle, Dylan Harper et d’autres pépites des San Antonio Spurs. Comment vont-ils se comporter à ce stade de la compétition ? Est-ce que les Portland Trail Blazers peuvent les faire trembler ? On en parle sur notre chaîne YouTube !