La règle des 65 matchs pour les récompenses de fin de saison est déjà désavouée. Luka Doncic et Cade Cunningham ont reçu une dérogation et pourront être éligibles tandis qu’Anthony Edwards a vu sa requête être refusée !

Bonne nouvelle pour les Los Angeles Lakers et les Detroit Pistons : Luka Doncic et Cade Cunningham, deux candidats plus que crédibles à la All-NBA First Team, sont éligibles aux récompenses de fin de saison alors qu’ils n’ont pas atteint les 65 matchs.

Les deux hommes ont reçu une dérogation. Le Slovène n’a disputé que 64 parties, mais les deux manquées pour assîtes à la naissance de son enfant lui ont été excusées. Cade Cunningham a le même total, mais son pneumothorax étant un souci de santé et non vraiment de blessure a joué en sa faveur. Shams Charania nous apprend en revanche que les 61 rencontres d’Anthony Edwards n’ont elles pas été suffisantes.

🚨 CADE CUNNINGHAM ET LUKA DONCIC ÉLIGIBLES AUX RÉCOMPENSES DE FIN DE SAISON

Dérogation validée pour deux joueurs majeurs de cette régulière 2025-26 ! https://t.co/LqShjqIdyk

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 16, 2026

À ce stade, difficile de comprendre la logique derrière ces décisions. Comme si certaines blessures étaient catégorisées selon leur source et leur importance, mais ce que cela met en lumière à coup sur est que la règle des 65 matchs est imparfaite et risque d’être retouchée à l’avenir.

Est-ce que la présence de Luka Doncic dans les votes de MVP peut rebattre les cartes ? Cade Cunningham va-t-il doubler Jaylen Brown dans la course à la All-NBA First Team ? Anthony Edwards va-t-il lâcher une déclaration acerbe à l’égard du jury ? De nouvelles questions se posent avec cette nouvelle !

Source texte : Shams Charania