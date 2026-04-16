C’est la série All-Time de ce premier tour de playoffs. LeBron James vs Kevin Durant, pour peut-être la dernière fois en Playoffs ? Ce Lakers–Rockets est plein de promesses, certes moins que si Austin Reaves et Luka Doncic avaient été là, mais LBJ semble prêt à revêtir sa cape et porter tout le monde sur ses épaules, à l’ancienne. Alors, let’s go… par ici la grosse preview !

Pour les pronos de la rédaction c’est par ici !

Confrontations en saison régulière :

25 décembre : Lakers – Rockets (96-119)

(96-119) 16 mars : Rockets – Lakers (92-100)

(92-100) 18 mars : Rockets – Lakers (116-124)

Pour commencer, un petit coup d’œil aux confrontations directes en saison régulière. Les Lakers ont remporté la série 2-1, grâce notamment à deux confrontations largement dominées lors d’un mois de mars canon, durant lequel ils ont tout défoncé sur leur passage et où peu d’équipes pouvaient les stopper.

Il est important de noter que, sur ces trois rencontres, les deux équipes se sont affrontées au complet à chaque fois (ce qui ne sera malheureusement pas le cas dans cette série de Playoffs), ce qui offre un véritable aperçu de l’opposition que chacune équipe représente pour l’autre.

Lors de la rencontre de Noël, les Lakers avaient vu Austin Reaves sortir prématurément du match et n’avaient pas fait le poids en termes d’intensité face aux Rockets. En revanche, sur les deux duels de mars, Luka Doncic avait fait régner sa loi en inscrivant 36 puis 40 points à deux jours d’intervalle.

Fais chier…

Bête de série sur le papier, plein de scénarios possibles, mais sans Austin Reaves ni Luka Doncic c’est toute la donne qui change…

Pour autant : plein de choses intéressantes à discuter côté Rockets, et un éventuel plan de jeu chaotique signé JJ Redick ! https://t.co/9uM2ihXfc3

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 16, 2026

Mais comme dit précédemment, les Lakers ne se présentent pas vraiment en bonne forme puisque leur franchise player Luka Doncic et son bras droit Austin Reaves manquent tous les deux à l’appel, en raison de blessures plus ou moins longues qui devraient les tenir éloignés des parquets au moins pour ce premier tour.

Il est donc difficile de mettre en perspective les performances de saison régulière entre ces deux franchises, tant la donne a changé et tant l’opposition n’aura rien à voir.

À quoi s’attendre avec ces Lakers ?

Los Angeles a prouvé que c’était une équipe avec du caractère, capable de rivaliser avec les plus forts à l’Ouest. Mais ça, c’était avec Luka Doncic (blessé aux ischios) et Austin Reaves (blessé à l’oblique) dans ses rangs… ou au moins l’un des deux. Bien sûr, les Playoffs englobent un représentent différent et demandent une exigence particulière, que LeBron James connaît très bien, mais tout de même, sur le papier, ça ressemble à une mission impossible pour les Angelinos.

La saison de L.A. a réservé plein de surprises, et une chose que personne ne pourra enlever à JJ Redick et ses hommes, c’est le fait d’avoir atteint, pour la deuxième saison de suite (en deux saisons sur le banc pour JJ), la barre des 50 wins… et ça, ce n’est pas rien.

Dans cette belle saison californienne, un certain nombre de matchs ont quand même été joués sans Luka, sans Reaves, voire sans aucun des deux, laissant LeBron seul à la tête de l’attaque des Lakers. Lors de ces matchs en première option offensive, le King s’en sort avec un bilan positif de 5 victoires pour 4 défaites. Mais le plus impressionnant, au-delà du bilan, ce sont peut-être les stats de LBJ depuis que Reaves et Luka sont out. Le pépère tourne à 28 points, 8 rebonds et 13 passes de moyenne, à 60 % au tir et 46 % à trois points, sur les trois derniers matchs disputés sans ses lieutenants… increvable le type !

No Luka, no Reaves, 41 year old LeBron is putting the Lakers on his back 👑 pic.twitter.com/cRgrPtJ4xM

— Bovada (@BovadaOfficial) April 11, 2026

Alors oui, ce ne sont que trois matchs, mais est-il nécessaire de rappeler que nous parlons de LeBron James ? Si le gars décide de porter une franchise à lui tout seul en Playoffs, il y a de quoi avoir peur… et il l’a déjà fait, plusieurs fois même. Bien sûr, certains diront qu’à 41 ans, il n’est plus capable des mêmes choses qu’avant… mais certains disaient la même chose à 31 ans. Et puis surtout, LBJ n’a plus besoin de prouver qu’il est hors norme (littéralement) et programmé pour repousser toutes les limites… jusqu’à ce qu’il ne soit plus possible d’étonner.

Je sais pas ce qu’il nous réserve à 41 balais mais ça peut potentiellement être grandiose. https://t.co/Drx3e41I59 pic.twitter.com/YIyV9fJdwb

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 16, 2026

Côté Rockets, pas de pépins physiques majeurs, mis à part Fred VanVleet et Steven Adams, mais qui ne rentrent presque pas dans l’équation tant leurs absences durent depuis longtemps et tant les Rockets ont su se construire avec leurs forces en présence.

Houston nous a habitués à du bon comme à du moins bon durant cette saison régulière, sans jamais vraiment permettre de cerner leur véritable niveau. C’est pour cela qu’à l’approche des Playoffs, il est difficile de savoir si les Rockets seront capables d’élever leur niveau de jeu quand il le faudra. Et c’est dire à quel point la confiance autour de cette équipe est fragile : certains pensent même les Lakers capables de les battre sans leurs deux meilleurs joueurs.

Bien sûr, les hommes d’Ime Udoka abordent cette série en tant que favoris, au vu de la situation et de leurs points forts. Les Rockets devraient dominer la raquette des Lakers assez facilement. Rien contre Deandre Ayton, mais à moins d’un step-up monstrueux de l’intérieur des Lakers, Alperen Sengun devrait prendre le dessus. Et puis, avec des joueurs comme Jabari Smith Jr. ou Amen Thompson, les Texans sont solides des deux côtés du terrain, aussi bien en attaque qu’en défense. Et c’est peut-être là que se fera la différence avec les Lakers.

Enfin, comment ne pas parler de Kevin Durant ? Lui aussi, joueur all-time, futur Hall of Famer, capable de faire basculer un match à tout moment… Mais certains attendent encore un run de Playoffs de KD en mode statement, en étant LE patron de son équipe et en portant sa franchise jusqu’au bout. Est-ce pour cette année ? Rien n’est moins sûr !

« At this point the Lakers are playing with house money. … This is all about the Rockets. This is all about Kevin Durant. »@KendrickPerkins says KD’s legacy is on the line this series 😳 pic.twitter.com/flubZ4s3VQ

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) April 13, 2026

« À ce stade, les Lakers jouent sans pression… Tout repose sur les Rockets. Tout repose sur Kevin Durant. »

Une chose est sûre, en revanche : ce duel KD vs LeBron va nous régaler. Les deux se sont affrontés 14 fois en PO, et KD mène la danse avec 9 victoires contre 5 pour LBJ.

Pour résumer, ces Lakers sont donc sur un fil et ne dépendent que d’un joueur : LeBron. S’il n’est pas en capacité de ressortir des performances version Cavs 2018, alors les Lakers auront encore moins de chances que prévu d’aller plus loin. Car même un grand LeBron ne garantit pas la victoire et ne suffira sûrement pas pour gagner quatre matchs. Il faudra que des joueurs comme Rui Hachimura, DeAndre Ayton et compagnie apportent beaucoup plus !

À Houston, il est temps de montrer que cette équipe sait être régulière, jouer ensemble et faire un run derrière un grand KD, avec Sengun et Thompson, entre autres, performants dans leurs rôles.

Seul espoir pour les fans des Lakers (et les fans de basket) ? Voir Luka Doncic revenir avant la fin de ce premier tour… mais en bonne forme s’il vous plaît. Parce que si c’est pour forcer et se blesser encore plus gravement, aucun intérêt.

LE PROGRAMME DE LA SÉRIE

Game 1 : Lakers – Rockets, dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 avril à 2h30

Lakers – Rockets, dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 avril à 2h30 Game 2 : Lakers – Rockets, dans la nuit du mardi 21 au mercredi 22 avril à 4h30

Lakers – Rockets, dans la nuit du mardi 21 au mercredi 22 avril à 4h30 Game 3 : Rockets – Lakers, dans la nuit du vendredi 24 au samedi 25 avril à 2h

Rockets – Lakers, dans la nuit du vendredi 24 au samedi 25 avril à 2h Game 4 : Rockets – Lakers, dans la nuit du dimanche 26 au lundi 27 avril à 3h30

Rockets – Lakers, dans la nuit du dimanche 26 au lundi 27 avril à 3h30 Game 5* : Lakers – Rockets , dans la nuit du mercredi 29 au jeudi 30 avril

Lakers – Rockets Game 6* : Rockets – Lakers , dans la nuit du vendredi 1er au samedi 2 mai

Rockets – Lakers Game 7* : Lakers – Rockets , dans la nuit du dimanche 3 au lundi 4 mai

*si nécessaire

LA PREVIEW EN VIDÉO