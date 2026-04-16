NBA Playoffs – Lakers vs Rockets : les pronostics de la rédaction

Les Playoffs NBA 2026 sont sur le point de débuter ! Et qui dit Playoffs NBA dit forcément pronostics pour chaque série. Celle opposant les Lakers aux Rockets est peut-être la plus attendue, en raison de l’opposition entre LeBron James et Kevin Durant, mais aussi la plus décevante sur le papier à cause des blessures d’Austin Reaves et Luka Doncic. La rédaction de TrashTalk est justement partagée entre un exploit du King et la domination attendue des Rockets.

Nico M

D’un côté, je me dis qu’il existe un scénario où LeBron James profite de l’absence de Luka Doncic et Austin Reaves pour réactiver le mode 27-7-7 et réaliser un exploit XXL face aux Rockets. Et puis de l’autre, je me dis qu’il faut être un minimum réaliste et ne pas oublier que le mec a 41 balais et 23 saisons dans les pattes. La raison prend le dessus alors je vote Rockets, logiquement supérieurs sur le papier et qui possèdent eux aussi un basketteur éternel en Kevin Durant. Le King va tout donner mais finira par tomber avec les honneurs, tandis que les Rockets se qualifieront sans forcément rassurer pour la suite. Lakers 2 – Rockets 4

Pour le pronostic Lakers – Rockets : 2-4, la cote chez notre partenaire Unibet est de 3,20.*

Nico V

L’époque de nos darons, non, plutôt notre époque que l’on désespère secrètement de laisser partir. Comme mon compère ci-dessus, le duel LeBron James – Kevin Durant appelle à de nombreux et bons souvenirs. Pour autant, cette année, le King atteint sa dernière année de cotisation et ses aide-soignants sont malheureusement en arrêt maladie. Côté Rockets, l’absence de Fred VanVleet n’est pas considérée comme telle car effective depuis le début de saison. Face à une raquette des Lakers dépeuplée, Alperen Sengun DOIT cartonner et montrer à quelle classe de joueur il appartient. Et il le fera, car en face il n’y a pas grand chose. S’il ne le fait pas, je bouffe mon chapeau. Lakers 3 – Rockets 4

Pour le pronostic Lakers – Rockets : 3-4, la cote chez notre partenaire Unibet est de 7,20.*

Tim

Bonne année 2017 mes shegueys ! Nous nous apprêtons à vivre une série de Playoffs opposant en tête d’affiche LeBron James et Kevin Durant, elle est pas belle cette vie quand même ? Plus sérieusement, énorme kiff nostalgique de revoir ces deux légendes de nouveau face à face. Mais bon, on est avant tout là pour envoyer un prono, et si évidemment les Rockets sont favoris au vu des très lourdes absences côté Los Angeles (Luka Doncic et Austin Reaves), je ne peux m’empêcher de rêver à l’idée de revoir mon Glorious King, mon Sunshine, de nouveau mettre une franchise sur ses épaules et passer un tour sans grande aide à ses côtés. La raison dit Houston, le cœur dit LeBron et j’ai toujours été un grand sentimental alors… Lakers 4 – Rockets 3.

Pour le pronostic Lakers – Rockets : 4-3, la cote chez notre partenaire Unibet est de 8,50.*

Jules

Je n’ai qu’une certitude pour cette série : si ça va en 7, comptez les Lakers au deuxième tour. Parce que s’il y a bien une chose en laquelle je crois, c’est la capacité de LeBron à sortir sa cape de super-héros et à poser une franchise sur ses épaules. Et pour peu que Luka revienne dans une fin de série complètement folle (je dis ça, je dis rien), alors j’aime bien les Rockets, hein… mais ce sera bonsoir non ! Bien sûr, la tâche va être très compliquée pour Los Angeles mais on a tous envie d’y croire, avouez !? Et puisqu’on parle en toute objectivité, le King va nous envoyer une série en 28-7-9, tranquille. Est-ce que ce sera suffisant ? Peut-être pas, mais on va se régaler, ça je vous l’assure. Série serrée, KD vs LeBron… préparez-vous pour une nouvelle page d’histoire et sortez les popcorns. Lakers 4 – Rockets 3

Pour le pronostic Lakers – Rockets : 4-3, la cote chez notre partenaire Unibet est de 8,50.*

Clément

Oh la série qui sent le soufre ! De chaque côté on a : un vétéran dans sa dernière ligne droite, des jeunes affamés, et surtout une identité de jeu bien marquée. Tout pour l’attaque côté Pourpre et Or, et une défense de fer chez les Texans. A ce petit jeu, je vois quand même Houston l’emporter, KD et son burner vont faire du sale et il y aura en plus le soutien d’Alperen Sengun à l’intérieur. En face, il y a trop d’incertitudes concernant Reaves et Doncic même si ce dernier est déjà revenu aux États-Unis. LeBron James ne pourra pas tout faire seul, et dans cette configuration, difficile d’imaginer les Angelinos passer, mais sur un malentendu pourquoi pas ? Lakers 3 – Rockets 4

Pour le pronostic Lakers – Rockets : 3-4, la cote chez notre partenaire Unibet est de 7,20.*

Robin

En début de saison, cette affiche aurait hypé tout le monde, mais avec la saison de Houston et les blessures de Los Angeles, c’est peut-être finalement la plus faible du premier tour à l’Ouest. Les Rockets ont de la chance sur le tirage car je les aurais vu prendre la porte contre tous les autres cadors de la Conférence, mais LeBron James a 41 ans… J’espère que le King me fera mentir, mais une nouvelle défaite face à Kevin Durant en Playoffs se profile et je pense même que ça peut être plus violent que prévu. Lakers 2 – Rockets 4 (et je reste poli)

Pour le pronostic Lakers – Rockets : 2-4, la cote chez notre partenaire Unibet est de 3,20.*

*N’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. #FaitesPasLesBoloss