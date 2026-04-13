Luka Doncic déjà de retour aux États-Unis !

Parti se faire soigner en Europe pour accélérer son délai de traitement, Luka Doncic est déjà sur le retour pour les États-Unis ! Le joueur star des Lakers sera réévalué dans les prochaines heures par le staff médical de Los Angeles.

Aie aie aie… Pensées à ceux qui ont été peut-être un peu trop vite dans le remplissage de leurs brackets. Luka Doncic, selon ESPN, sera de retour aux États-Unis dès demain, et sera examiné par le staff des Lakers dans la foulée, pour déterminer la suite de son programme dans le cadre de sa tentative de rejouer le plus vite possible.

Comment ça Luka rentre déjà aux US ? https://t.co/kJbSrBGROp

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 13, 2026

Cette nouvelle ouvre une porte aux fans des Lakers, celle de l’espoir. L’espoir d’un retour rapide de Luka Doncic dans le premier tour pour faire face aux Rockets. Les Lakers, privés pour le moment de Doncic et d’Austin Reaves, ne font plus vraiment figure de favori face à Houston, qui n’a certes pas réalisé un saison exceptionnelle mais qui tient son effectif plus ou moins en forme pour entamer les Playoffs.

Source : ESPN