Draft WNBA 2026 : Azzi Fudd à Dallas avec le 1st pick, deux Françaises sélectionnées !

Cette nuit se tenait la Draft WNBA 2026, dernière grosse étape avant le début des training camps puis de la saison en elle-même. Et si l’évidence s’est confirmée en voyant Azzi Fudd être sélectionnée en premier choix par Dallas, deux Françaises ont également été choisies et débarqueront prochainement dans la Grande Ligue féminine.

Le premier choix ne faisait que très peu de doutes tant les planètes semblaient s’aligner. Les Wings de Dallas n’ont pas tenté de grande surprise et ont bien choisi Azzi Fudd avec leur 1st pick !

L’ancienne de UConn va pouvoir apporter sa grosse défense et son shooting élite (45% de loin cette saison en NCAA) à un backcourt qui en a bien besoin (Dallas, deuxième pire équipe à 3 points l’an dernier), dans lequel elle retrouvera sa grande amie des Huskies Paige Bueckers. Et vu comment ce duo fonctionnait en NCAA, on a hâte de le revoir au plus haut niveau cette saison.

Paige Bueckers’ reaction to Azzi Fudd getting drafted to the same WNBA team as her 🔥

Back-to-back No. 1 picks from UConn to Dallas! pic.twitter.com/oUEMOy421U

— SportsCenter (@SportsCenter) April 13, 2026

Mais ce choix n’est pas le seul marquant de cette Draft 2026, puisqu’en tant que bon Français, nous avons eu la chance de voir deux nouvelles tricolores sélectionnées.

La première fut Nell Angloma, choisie en 12ème position pour rejoindre le Sun du Connecticut. L’ailière de Montpellier rejoint donc un grand bastion français puisqu’elle sera accompagnée pour sa saison rookie de Leïla Lacan, Migna Touré, potentiellement Bria Hartley si elle re-signe là-bas, mais aussi du coach Frenchie Rachid Meziane. Comme à la maison finalement.

Les premiers mots de Nell Angloma (19 ans) après sa Draft !

Holly Rowe a tout de suite essayé de la mettre à l’aise avec ses questions en français 😊pic.twitter.com/NYzi7Adc5W

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 14, 2026

Puis c’est Ines Pitarch-Granel, jeune ailière de Bourges qui a vu son nom être appelé en 27ème position par le Mercury. Franchise qui elle aussi recrute pas mal dans l’Hexagone dernièrement puisque Phoenix a signé hier Valériane Ayayi et Noémie Brochant dans son effectif. Le basket féminin français a le vent en poupe, et c’est loin de nous déplaire !

Une Draft bien remplie donc avec beaucoup de scénarios qui se dessinent. Ici, hormis les choix déjà cités, on est particulièrement fan du pick de Portland en 7ème position. L’espagnol Iyana Martin pour accompagner notre frenchie Carla Leite sur un backcourt ultra jeune, ça donne bien envie !

Prochaine étape pour la WNBA, le début des trainings camps le 19 avril prochain avant de tranquillement progresser vers le début de la saison le 8 mai. Ça se rapproche doucement mais sûrement !

The first round of the WNBA draft is complete ✅

Which pick surprised you? 👀 pic.twitter.com/MA5c0zNj51

— espnW (@espnW) April 14, 2026