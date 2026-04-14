Lamine Yamal s’inspire de LeBron James pour le comeback du FC Barcelone

En attendant le début des Playoffs NBA ce week-end, la Ligue des Champions de foot va animer la scène sportive en milieu de semaine. Parmi les grosses affiches ? Atletico Madrid – Barcelone (ce soir à 21h) avec le jeune phénomène Lamine Yamal, qui veut s’inspirer de LeBron James pour réaliser un gros comeback.

En 2016, Lamine Yamal avait à peine 9 ans quand LeBron a réalisé le plus gros exploit de sa carrière, retournant les Golden State Warriors en Finales NBA après avoir été mené 3-1 par la meilleure équipe de saison régulière de l’histoire (73 victoires).

Une décennie plus tard, la star du Barça se retrouve dans une situation similaire, le Barça s’inclinant 0-2 à la maison contre l’Atletico Madrid à l’aller. Peut-il réaliser un comeback épique avec les Blaugrana ?

Réponse ce soir mais en attendant, il s’est mis en mode Full LeBron depuis plusieurs jours.

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— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 13, 2026

Photos de profil en référence à James sur Insta, lunettes sur le nez comme le King en conférence de presse, et déclaration en hommage à LeBron, tout y est :

« Il est une de mes références, une source d’inspiration pour le match de demain. Je vais réfléchir à la manière dont il a réalisé cette remontée et j’espère que ce sera pareil pour moi. » – Lamine Yamal sur LeBron James (via ESPN)

Jamais le Barça n’a réussi à battre l’Atletico en Ligue de Champions sur deux matchs en phase finale. Tout comme aucune équipe n’avait réussi à remonter un déficit de 3-1 en Finales NBA avant les Cavaliers 2016.

Au tour de Lamine Yamal de marquer l’histoire, LeBron style.

❗️Lamine Yamal changed his profile picture to 2016 LeBron James lifting the trophy ahead of Barcelona’s second-leg UCL clash against Atlético Madrid, where they’ll look to overturn a 2-0 deficit 👀

In 2016, LeBron James led the Cleveland Cavaliers back from a 3–1 deficit against… pic.twitter.com/tG4O31Lk2e

— Mr Wills (@MrWills96) April 13, 2026